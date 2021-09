Ritirata d’autunno: Ryanair taglia i voli a Cagliari e Alghero  

Ryanair a Cagliari chiuderà sei rotte internazionali: impossibile compare un biglietto da novembre in poi per i collegamenti con Francoforte, Düsseldorf, Baden Baden, Vienna, Dublino e Varsavia. A queste si aggiungono due tratte nazionali: Perugia e Rimini. In compenso proprio a novembre verrà inaugurato il volo per Siviglia. Certo, oltre alle altre rotte interne rimarranno in piedi i voli internazionali storici: Parigi, Bruxelles, Londra e tanti altri. E lo scalo cagliaritano può contare anche su Volotea, che negli ultimi anni ha investito molto sull’Isola.

Ryanair taglia – soprattutto le rotte straniere – mentre il futuro della continuità territoriale è più incerto che mai: sarà un autunno difficile sul fronte del trasporto aereo. E non solo perché inizia con uno sciopero (venerdì protesteranno diverse sigle sindacali). Nelle prossime settimane molti dei voli proposti per l’estate andranno in soffitta. La riduzione, in corrispondenza dell’avvio della stagione invernale – che nel settore inizia a fine ottobre e termina a marzo – rientra nella routine aeroportuale, ma sono le proporzioni di questa frenata a preoccupare.

Ryanair taglia – soprattutto le rotte straniere – mentre il futuro della continuità territoriale è più incerto che mai: sarà un autunno difficile sul fronte del trasporto aereo. E non solo perché inizia con uno sciopero (venerdì protesteranno diverse sigle sindacali). Nelle prossime settimane molti dei voli proposti per l’estate andranno in soffitta. La riduzione, in corrispondenza dell’avvio della stagione invernale – che nel settore inizia a fine ottobre e termina a marzo – rientra nella routine aeroportuale, ma sono le proporzioni di questa frenata a preoccupare.

I programmi

Ryanair a Cagliari chiuderà sei rotte internazionali: impossibile compare un biglietto da novembre in poi per i collegamenti con Francoforte, Düsseldorf, Baden Baden, Vienna, Dublino e Varsavia. A queste si aggiungono due tratte nazionali: Perugia e Rimini. In compenso proprio a novembre verrà inaugurato il volo per Siviglia. Certo, oltre alle altre rotte interne rimarranno in piedi i voli internazionali storici: Parigi, Bruxelles, Londra e tanti altri. E lo scalo cagliaritano può contare anche su Volotea, che negli ultimi anni ha investito molto sull’Isola.

La frenata

Ancora più netta la riduzione dei collegamenti di Ryanair nell’aeroporto di Alghero. Stop a nove voli stranieri: Vienna, Marsiglia, Francoforte, Memmingen, Londra, Bucarest, Bratislava, Barcellona e Siviglia. Tra le destinazioni internazionali rimarranno Katowice e Madrid, e si aggiungerà Lisbona. Si fermano anche tre tratte nazionali: Catania, Palermo e Pescara. Tutto questo mentre il futuro della continuità territoriale aerea è ancora da scrivere.

I prossimi passi

Oggi inizia la settimana decisiva. Dopo il via libera del ministero per i prossimi sette mesi, l’assessorato ai Trasporti dovrebbe avviare la procedura d’emergenza per assegnare i collegamenti tra gli aeroporti sardi e quelli di Fiumicino e Linate. Le compagnie aeree verranno invitate a presentare un’offerta. In campo ci dovrebbe essere Ita, che ha chiarito di seguire «con interesse le evoluzioni della vicenda ed è disponibile a valutare una partecipazione alle gare pubbliche». Alitalia si fermerà il 14 ottobre, mentre il giorno successivo è previsto il battesimo di Ita, che dovrebbe coincidere anche con il nuovo corso della continuità territoriale. Domani si parlerà della nuova compagnia anche alla Camera: il presidente esecutivo Alfredo Altavilla e l’amministratore delegato di Italia Trasporto Aereo spa, Fabio Lazzerini, presenteranno alle commissioni Trasporti e Lavoro il piano industriale della società. Sullo sfondo poi ci sono i movimenti per permettere alla newco di essere operativa tra meno di un mese: si sa già che partirà con 52 aerei a disposizione (da chiarire se la livrea su Airbus e Embraer sarà ancora quella di Alitalia), e 2.800 dipendenti. Formalmente sarà una compagnia nuova di zecca: sulla discontinuità aziendale vigila l’occhio attento dell’Ue.

La protesta

Oggi invece i sindacati chiederanno al ministero del Lavoro una proroga della cassa integrazione per i lavoratori di Alitalia fino al 2025. E nei prossimi mesi si continuerà a parlare delle vertenze del settore aereo, come quella di Air Italy. Intanto venerdì è in programma il primo sciopero autunnale: Cgil, Uil, Usb e Cub hanno pianificato una protesta che nel caso di alcune sigle durerà per 24 ore e riguarderà anche il personale di EasyJet e Volotea.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata