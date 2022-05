Ritardi Argea, Murgia all’angolo La Lega accusa 

Da circa sette mesi Argea è anche organismo pagatore regionale dei fondi comunitari agricoli, ma i ritardi nell’erogazione delle risorse continuano ad accumularsi. La carenza di personale e di figure specialistiche è il motivo principale e adesso la Commissione europea ha pure fatto scattare una verifica interna e sollecitato la Regione a provvedere alla copertura totale dei posti vacanti (su una pianta organica di 580 unità ne mancano circa 200) entro il 2024. Una grana che si ripercuote sulle capacità di spesa delle risorse disponibili, e con la quale dovrà fare i conti chi andrà a guidare l’Agricoltura se il presidente Solinas decidesse di rimuovere l’attuale assessora Gabriella Murgia.

Murgia all’angolo

Ieri in commissione Attività produttive le stesse forze di maggioranza hanno manifestato grande preoccupazione per la situazione. Emanuele Cera (Forza Italia), che ha sempre sottolineato l’esigenza di un cambio di marcia nella guida dell’assessorato, ha parlato di mancanza di una regia politica. Il coordinatore regionale della Lega Dario Giagoni ha ricordato la necessità di «avere dati chiari e concreti sull’andamento dell’istruttoria delle varie pratiche», e di «predisporre una regia politica che guidi queste fasi delicate: il mondo agricolo attende, attende anche una difesa ad opera dell’assessora sulle conseguenze della nuova Pac in termini di minori finanziamenti europei per il mondo delle campagne sarde». Il capogruppo del partito Pierluigi Saiu ha posto il tema della lentezza della burocrazia quale costo per le aziende e ostacolo per lo sviluppo: «Il tema della semplificazione dev’essere inserito tra gli impegni da sottoscrivere nel patto di fine legislatura».

L’ipotesi Moro

La Lega ambiva a occupare la casella della Murgia fin dall’inizio, e ora potrebbe raggiungere l’obiettivo. Al suo posto arriverebbe Giorgio Todde che lascerebbe liberi i Trasporti, forse a favore di una donna indicata dai Riformatori. L’ipotesi di un ridimensionamento della Lega in Giunta è ancora realistica, ma pesano le ultime affermazioni di Giagoni a tutela dei tre attuali assessori, e anche la presenza per due giorni a Cagliari dell’ex coordinatore Eugenio Zoffili che ha sempre difeso senza se e senza ma le tre posizioni del partito nella squadra di Solinas. Sul fronte Psd’Az rimbalzano con sempre maggiore insistenza le voci su un ingresso in Giunta del presidente Antonio Moro. Per lui si aprirebbero le porte dell’Istruzione. Intanto, una nota dell’ex segretario Psd’Az Antonio Delitala chiede a Moro di «convocare con urgenza il Consiglio nazionale del partito per affrontare tutti i problemi che riguardano gli assetti della Giunta e i percorsi da concordare con gli alleati di governo».