Rita Marcotulli: «Rocco Pappaleo,  che fine ha fatto il mio David?» 

Ed è proprio così la signora del jazz italiano Rita Marcotulli, 63 anni, compositrice e pianista che quando suona crea magia e coinvolge il pubblico come non tutti sanno fare. Lei che è stata la prima donna in assoluto a vincere il David di Donatello come miglior musicista e ad avere collaborato con artisti come Pino Daniele, Chet Baker, Noa e Jon Christensen. A Cagliari arriva con il chitarrista, domani alle 21, nel nuovo appuntamento per “S’ard Festival, la musica dei danzatori delle stelle” promosso dall’associazione culturale S’ardmusic, in scena al teatro Massimo fino al primo giugno con un cartellone ricchissimo di novità discografiche, anteprime, incontri e musiche del mondo.

Forse quello che l’ha descritta meglio è proprio il suo compagno di duo Bebo Ferra: «Rita è aperta a tutto. Non si pone dei limiti entro cui muovere la musica.

Ci racconta come è nato questo duo?

«Con Bebo ci conosciamo da tantissimi anni, è uno dei miei chitarristi preferiti perché le sue composizioni melodiche legano con le mie. La prima volta che abbiamo suonato insieme era con un quartetto, poi in duo abbiamo fatto un piccolo tour prima a Washington poi a New York. Ritrovarci è sempre bellissimo».

Il vostro affiatamento è notevole. Traspare sul palco, lo trasmettete al pubblico.

«Sì è vero. Quando si suona qualcosa deve piacere a noi, e se piace a noi piace al pubblico. La sentiamo e la sentono quell’emozione meravigliosa che è la musica jazz. Lavoriamo sulla melodia ma tutte le sere le cose sono diverse, un concerto non sarà mai uguale all’altro».

Adesso torna a Cagliari per “S’Ard Festival”. La sua seconda casa.

«Come no! Io frequento la Sardegna da sempre e la amo profondamente. Vengo anche quando non suono, in vacanza, ho molti amici. Ho fatto tante collaborazioni, anche con la casa discografica di Michele Palmas. Siamo come una grande famiglia».

Tra i tanti artisti con cui ha collaborato c’è anche Pino Daniele. Che ricordo ha di lui?

«Pino mi manca tantissimo. Ho un ricordo meraviglioso, un ricordo di crescita. Mi ha sicuramente insegnato anche il dono della sintesi. Così come conservo il ricordo dei tanti che ci hanno lasciato».

Tra questi Andrea Parodi. C’era anche lei quella sera all’Anfiteatro.

«Il suo ultimo concerto. Ha cantato meravigliosamente. Un’emozione che resta scolpita nel cuore».

Lei è stata la prima donna musicista a ricevere il David di Donatello. Lo conserva come una reliquia?

«In realtà nemmeno ce l’ho! Ero in tourneè quando Ennio Morricone mi ha chiamato per consegnarmi questo premio che poi ha ritirato Rocco Papaleo, con cui avevo scritto le musiche, e alla fine ce l’ha ancora lui..».

