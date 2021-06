Risveglio dell’industria nell’Isola 

Dopo il lunghissimo periodo di grave crisi, legato all'emergenza sanitaria per il Covid-19, il sistema economico e produttivo sta mostrando i primi importanti segnali di ripresa anche in Sardegna. Secondo i dati pubblicati dall'Istat, ad aprile 2021 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale sia cresciuto dell’1,8% a livello nazionale, rispetto a marzo. Nella media del periodo febbraio-aprile, invece, il grado della produzione ha avuto un miglioramento dell’1,9% rispetto ai tre mesi precedenti.

L'incremento più significativo, sempre nazionale, riguarda, in particolare, i settori delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+363,2%), della fabbricazione di mezzi di trasporto (+327,3%), delle altre industrie (+160,9%), della fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (+149,3%) e della metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (+132,8%).

Segnali positivi

Maurizio De Pascale, presidente regionale Confindustria Sardegna, premette che «quello nazionale è un dato consolidato. La Lombardia è la regione che è ripartita con una spinta maggiore, rispetto alle altre e, mediamente, il Mezzogiorno ha una crescita leggermente più bassa, anche se non di molto. Così, anche per la Sardegna». Le valutazioni per l'Isola, secondo De Pascale, sono però positive: «nelle previsioni di parecchi istituti, compreso anche quelle del nostro Centro studi - sottolinea - si stima che la crescita a fine anno possa andare oltre il 4,5%. Addirittura, crediamo che possa arrivare tra il 4,7 e il 4,9%. Ci sono, però, due fattori fondamentali che determineranno questo livello di crescita. Il primo è legato alle politiche attive sul lavoro, e non di natura assistenziale come quelle a cui stiamo assistendo da alcuni anni a questa parte. Il reddito di cittadinanza, nato in un periodo antecedente alla pandemia, non ha assolutamente dato i risultati attesi. L'altro aspetto fondamentale per il rilancio è che ci sia un po' di ripensamento sugli aumenti indiscriminati delle materie prime. Purtroppo, il fattore speculativo sta influendo».

L’uscita della pandemia

Anche Antonio Matzutzi, presidente Confartigianato Imprese Sardegna, ritiene che la crescita della produzione delle imprese sia «un chiaro, e positivo, sintomo di come la Nazione stia uscendo dalla pandemia. E le prime a rimettersi in modo, grazie anche alla loro “snellezza” e “duttilità”, sono proprio le piccole imprese artigiane. Da qualche mese, infatti, notiamo anche un incremento numerico di queste attività iscritte alle Camere di Commercio. Anche se lentamente - sostiene - le persone cominciano nuovamente a investire i risparmi, a programmare il futuro e, di conseguenza, le attività produttive riprendono con gli ordinativi e le produzioni. In primis c’è l’edilizia che, grazie ai vari bonus, sta trainando la ripartenza dell’economia. Tale ripartenza, così vigorosa, significa anche il riavvio di tutte le attività collaterali come la produzione di cementi, laterizi, ferro, non dimenticando l’attività dei trasporti e dei vari servizi. Adesso dobbiamo agire affinché questa ripartenza si consolidi e l’economia possa guarire in fretta».

Riscatto dell’Isola

È fiducioso che l'Isola possa quest'anno avere un riscatto pure Francesco Porcu, segretario regionale Cna. «I segnali di recupero - osserva - ci sono tutti e li registriamo soprattutto in alcuni settori che hanno ripreso di buona lena, come quello dei trasporti e delle costruzioni. Le previsioni sono davvero confortanti. Ogni giorno che passa ci sono indicatori di consolidamento della crescita e della congiuntura e ci aspettiamo un risultato migliore rispetto a quello di qualche settimana fa, in linea con quanto si sta verificando a livello nazionale. Se tutto verrà confermato dall'andamento del sistema delle vaccinazioni e dal fatto che si riuscirà a partire da fine giugno, per avere un sistema aperto, per quanto riguarda anche il comparto turistico e dei voli per la componente internazionale, le prospettive per quest'anno saranno positive».

