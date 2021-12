Ristori, una fetta anche agli hobbisti 

Rischiavano di restare esclusi dalla ripartizione dei “ristori” per le zone colpite dagli incendi. Ma adesso sembra aprirsi uno spiraglio favorevole anche per i cosiddetti hobbisti, coloro che svolgono attività agricola ma non hanno Partita Iva e fascicolo aziendale e che in zona sono molto numerosi e danno un contributo importante all’economia locale. Se ne è discusso a lungo durante l’incontro di mercoledì tra i comuni colpiti e la Protezione civile regionale.

I fondi

La Regione ha stanziato 11 milioni di euro per Montiferru e Planargia, risorse per la ricostruzione del paesaggio agricolo e boschivo, per la messa in sicurezza di pendii e costoni rocciosi, per il contenimento del rischio idro-geologico, per ripagare almeno in parte i danni subiti dalle attività economico-produttive comprese quelle agricole, per il recupero delle recinzioni e dei muretti a secco, per i danni agli immobili e alle abitazioni principali. Il Consiglio regionale ha approvato le modifiche alla legge 17, con la legge 21 di prossima pubblicazione, che istituisce i contributi a fondo perduto per i Comuni; e sono stati inseriti alcuni interventi in favore degli agricoltori privati come la ripresa delle coltivazioni agronomiche e arboree, il ristoro dei danni agli immobili e beni mobili strumentali all'attività agricola.

I sindaci

«Sono stati fatti ulteriori e veloci passi avanti per ripagare dei danni subiti tutte le attività produttive, ora attendiamo lo stanziamento di risorse destinate esclusivamente agli imprenditori agricoli a valere sul Programma di sviluppo rurale regionale» ha ribadito Andrea Loche, sindaco di Cuglieri. E subito dalla legge si passa all’operatività: i Comuni istruiranno i bandi, raccoglieranno le richieste di risarcimento entro fine gennaio e la Protezione civile darà il benestare alle istanze per erogare le risorse finanziarie. Il primo cittadino di Tresnuraghes Gianluigi Mastinu si è speso da subito per il ristoro agli hobbisti: «Per i fondi agli agricoltori privati che hanno subito danni a uliveti e vigneti ci sarà una procedura precisa e puntuale – ha sottolineato - Ho ribadito la stretta collaborazione che deve esserci tra Comuni, Argea e Protezione civile nella gestione dei ristori». Il sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi ha ricordato che «si sono approfondite le modalità operative per i danni ai beni mobili e immobili dei privati. Per gli hobbisti la Regione e la Protezione civile faranno una nuova linea di indirizzo specifico sui procedimenti da adottare». Vista la complessità delle operazioni «i comuni del sub-ambito Pro su Montiferru stanno valutando la fattibilità di una gestione associata».