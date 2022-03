Ristori statali: «Isola penalizzata» 

A livello nazionale, la Sardegna risulta tra le regioni che hanno beneficiato di meno delle agevolazioni rese disponibili dallo Stato, tra marzo 2020 e maggio 2021, per contrastare gli effetti della pandemia. Secondo un'analisi del Centro Studi della Cna, nel 2020 sono stati erogati alle imprese dell'Isola 1,6 miliardi di euro, per un totale di 69.755 aiuti, con una cifra media inferiore ai 23mila euro, a fronte dei circa 30mila della media nazionale. Ossia: un terzo di quelli dati alle aziende lombarde o emiliane.

Ripartizione dei fondi

A questo, secondo la Confederazione nazionale dell’artigianato, si aggiunge anche il calo del Prodotto interno lordo, che l’economia regionale ha subìto nel biennio pandemico: ne è conseguito un divario rilevante con la Penisola, difficile da recuperare anche dopo la ripresa del 2021, risultando pari a circa il doppio di quello medio nazionale e superiore anche a quello registrato in tutto il Sud del Paese. Dall'associazione di categoria evidenziano, ad esempio, che con il decreto Cura Italia, per incentivare la produzione di attrezzature mediche e mascherine, le aziende sarde hanno avuto solo 240mila euro (solo il Piemonte ha avuto meno, 220mila). Per quanto riguarda le misure a sostegno delle imprese che partecipano in attività e operazioni internazionali, le risorse concesse alla Sardegna sono state di 2,5 milioni. Nessuna agevolazione, invece, è stata prevista per il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese. È stato più incisivo, sul territorio regionale, il ruolo di “Garanzia Italia”, con cui sono state erogate agevolazioni per 370 milioni (il 2,2% del totale nazionale).

Risorse da far fruttare

Considerando il quadro complessivo del sistema degli aiuti statali, Luigi Tomasi e Francesco Porcu, rispettivamente presidente e segretario Cna Sardegna, ritengono che «le imprese sarde hanno prediletto le garanzie, ma questo non basta per recuperare il gap prodotto dalla crisi pandemica. Mettendo in relazione il rapporto tra investimento ed erogazioni con l’incidenza delle agevolazioni sul Pil regionale, la ricerca indica che le imprese regionali hanno molti margini per generare gli investimenti e rendere più efficiente la gestione delle risorse disponibili».

