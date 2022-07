Ristoratori, arrivano le maxi bollette 

Angius la fattura dell’Enel l’ha ricevuta ieri mattina nel suo ristorante di via Montecassino: 12.521,31 euro, oltre il triplo dell’importo che paga mensilmente per un contatore da circa 50 chilowatt. La spesa per il consumo di energia ammonta a 3.446,23 euro, le altre voci sono “ricalcoli delle accise sull’energia elettrica” (4.200,34), “altre partite” (2.898,65), “totale imposte e iva” (1863,36) e “spese per il trasporto dell’energia” (212,73).

Il primo a ricevere l’amara sorpresa è stato Melis nel suo locale del Cavalluccio Marino, terrazza con vista mare e 60 dipendenti. L’importo della componente energia è di circa 12mila euro, il resto – 36mila euro – riguarda il ricalcolo delle accise e imposte varie. L’importo è circa il quadruplo di quanto l’azienda paga mediamente. «Siamo un’azienda che dà lavoro a tante persone ed è ancora alle prese con le conseguenze della pandemia», commenta l’imprenditore. «Non possiamo essere bastonati così. Non possiamo pagare cifre astronomiche per le accise a causa di scelte scellerate del Governo che sta finanziando la guerra in Ucraina. Serve una presa di posizione, occorre sgravare le imprese e cancellare questi aumenti assurdi altrimenti è inutile dare 200 euro ai lavoratori dipendenti se si massacra chi crea lavoro».

Alberto Melis, titolare dell’Antica Cagliari, ha ricevuto una bolletta da 46.390,37 euro. La fattura di Sandro Angius, proprietario del “Volo” ammonta a 12.521,31 euro. Il mittente è lo stesso: Enel Energia e la reazione dei due imprenditore è simile: sconcerto totale.

Amare sorprese

Il primo a ricevere l’amara sorpresa è stato Melis nel suo locale del Cavalluccio Marino, terrazza con vista mare e 60 dipendenti. L’importo della componente energia è di circa 12mila euro, il resto – 36mila euro – riguarda il ricalcolo delle accise e imposte varie. L’importo è circa il quadruplo di quanto l’azienda paga mediamente. «Siamo un’azienda che dà lavoro a tante persone ed è ancora alle prese con le conseguenze della pandemia», commenta l’imprenditore. «Non possiamo essere bastonati così. Non possiamo pagare cifre astronomiche per le accise a causa di scelte scellerate del Governo che sta finanziando la guerra in Ucraina. Serve una presa di posizione, occorre sgravare le imprese e cancellare questi aumenti assurdi altrimenti è inutile dare 200 euro ai lavoratori dipendenti se si massacra chi crea lavoro».

Angius la fattura dell’Enel l’ha ricevuta ieri mattina nel suo ristorante di via Montecassino: 12.521,31 euro, oltre il triplo dell’importo che paga mensilmente per un contatore da circa 50 chilowatt. La spesa per il consumo di energia ammonta a 3.446,23 euro, le altre voci sono “ricalcoli delle accise sull’energia elettrica” (4.200,34), “altre partite” (2.898,65), “totale imposte e iva” (1863,36) e “spese per il trasporto dell’energia” (212,73).

«A noi non succederà»

«Ci aspettavamo un incremento della bolletta, anche perché già qualche mese fa ne era arrivata una da 6.800 euro mentre di solito paghiamo in media tra 3.500 e 3.800 euro. Ma non avremmo mai pensato a un importo del genere», racconta con invidiabile calma. «E pensare che qualche mese fa quando lessi sul giornale che il mio collega di Sa Baracca, a Quartu, aveva ricevuto una bolletta da 12mila euro mi immedesimai nel suo sconforto e pensai: “Speriamo che non succeda a noi”. Invece eccoci qui davanti a un importo impossibile da sostenere per un’attività come la nostra, che dà lavoro a dieci-dodici persone a seconda del periodo dell’anno. Nei prossimi giorni», spiega, «farò esaminare la fattura da un tecnico perché solo un esperto può scoprire se si tratta di un errore o se sono importi dovuti. Certo, in casi del genere mi aspetto che la società mi contatti per tempo e mi spieghi. Se dovremo pagare chiederemo una rateizzazione, anche se sarà un salasso, visto che arriveranno le altre bollette».

L’Enel

«In merito alla segnalazione del signor Sandro Angius riguardo la fattura di importo elevato ricevuta», replica Enel Energia, «informiamo che sono in corso le verifiche sulla regolarità delle stessa, in seguito alle quali sarà nostra cura contattare il cliente per fornire tutti i chiarimenti necessari».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata