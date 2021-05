Risse tra giovani, è allarme 

«Molti ragazzi passano le serate a bere, il litigio è sempre dietro l’angolo», dice Tore, studente liceale di 16 anni. «Purtroppo a Nuoro c’è ben poco da fare, tutti vanno al bar e la situazione spesso degenera», aggiunge il coetaneo Davide. «I giovani sono fuori controllo perché il ruolo degli adulti è decentrato. Non sono delinquenti, ma non sanno gestire le emozioni e le relazioni». L’esperto di politiche giovanili, Gianfranco Oppo, traccia un quadro della Nuoro alcolica e un po’ alla deriva, in balia dei ventenni. L’ennesima rissa scoppiata in via Istiritta fa salire la tensione. La città s’interroga, anche dopo il provvedimento restrittivo (“Daspo urbano”) adottato dal questore Alfonso Polverino nei confronti della 21enne protagonista dell’ennesima scazzottata. «Le famiglie sono lontane, il dialogo si è ridotto tanto», afferma Pinuccio Carta, dirigente dell’istituto tecnico Chironi.

Fuori controllo

Le nuove generazioni appaiono così. Limiti imposti dalla pandemia sembrano solo tasselli da inquadrare e calpestare, animati da quella irresistibile voglia di andare contro le regole. «Se da una parte ritengo che sia tipico dell’adolescenza la volontà di cimentarsi con i comportamenti a rischio, per creare una forma di distacco dal mondo adulto, dall’altra appare evidente che i giovani lo stiano facendo nel modo più sbagliato possibile - dichiara Gianfranco Oppo -. La capacità di rispettare le norme è un segno di maturazione, e qui manca proprio questo. Sembra quasi che i ragazzi non abbiano gli strumenti adeguati per gestire le relazioni e siano sempre costretti a ricorrere al conflitto distruttivo».

Senza regole

Anarchici, troppo spesso. Talvolta ingestibili, alle prese con una preoccupante carenza di valori. I giovani di Barbagia si mostrano così. E i genitori? «Mi pare che abbiano perso per strada tantissima autorevolezza - prosegue Oppo - in questo momento patiscono assai le limitazioni di chi detta legge nel terzo luogo di Internet, dei social come Tik Tok. Sì, mi pare che gli adulti patiscano parecchio questa situazione, questo passaggio che li vede decentrati». A sentire l’esperto, molti atteggiamenti che sfociano negli episodi di violenza che hanno animato il centro storico di Nuoro nell’ultimo periodo vanno spiegati con una mancanza di controllo. E se la scuola può fare poco, con il dilagante ricorso alle lezioni a distanza, l’impressione è che i genitori si debbano reinventare. «Le raccomandazioni come il “tu devi” non hanno più senso - precisa Oppo - serve un nuovo approccio comunicativo perché siamo in presenza di adolescenti digitalmente trasformati».

Smartphone

Per chi vive i giovani e li osserva, la connessione perenne è il vero problema. «I ragazzi d’oggi non sono molto diversi da quelli del passato - spiega il barista Pasqualino Apuzzo - le sbronze e i litigi ci sono sempre stati. La differenza è il telefono che amplifica tutto».

