Risse tra adolescenti: «Allarmante deriva sociale ed educativa» 

L’ennesima rissa del sabato sera tra ragazzini minorenni nelle vie del centro storico, la segnalazione alla Polizia, l’intervento delle volanti e il fuggifuggi. E poi, nei gruppi whatsapp o nei canali telegram, spuntano le immagini del pestaggio. Un fenomeno sempre più diffuso. E gli esperti lanciano l’allarme: «Le istituzioni lavorino sul fronte sociale ed educativo perché gli adolescenti hanno bisogno di regole, esempi positivi e di maggiore socializzazione». Militarizzare i rioni, aumentare i controlli, punire i colpevoli, dunque, non basta. E rischia, se non ci sono progetti educativi e sociali, di essere controproducente.

Il gruppo

Le risse in strada, spiega Renato Troffa, psicologo e insegnante all’Università del Maryland, «sono sempre esistite. Si è passati dagli appuntamenti dati fuori dalle scuole a quelli sui social. Il processo ha però basi comuni: nei gruppi di adolescenti si creano delle norme condivise, non scritte, fondamentali per la crescita dell’individuo e della sua identità. Ma esistono gruppi con norme deviate, estreme o violente, dettate dalla frustrazione e dal mancato controllo delle emozioni. Inoltre il violento ha un riconoscimento sociale: è al centro delle attenzioni. Diventa uno stimolo a far parte di gruppi violenti». Come affrontare questa devianza? «Spesso questi comportamenti vengono affrontati con la repressione», sottolinea Troffa. «La cura deve essere invece sociale. Bisogna agire con norme educative, limitando le occasioni di frustrazione e fornendo gli strumenti ai ragazzi per gestire le emozioni». La scuola deve fare la sua parte: «Insistendo su programmi di inclusione sociale. Invece si lavora troppo spesso solo sull’istruzione del singolo».

Le regole

E di grande sfida per le istituzioni parla anche Cristina Cabras, psicologa e criminologa. «I genitori non danno regole adeguate ai loro figli, o peggio non ne danno proprio. La scuola come sistema è delegittimata e gli insegnanti hanno perso con il tempo la loro funzione educativa per l’interferenza sempre più forte delle famiglie dei ragazzi. Gli adolescenti sono spiazzati, senza guide». Così c’è una crescente ricerca di andare oltre ogni limite: «Purtroppo i ragazzi non conoscono i confini. E da tempo non ci sono più gli adulti di riferimento a ricordare la soglia oltre la quale non andare». Un problema non recente. «Da decenni si è sposato un approccio permissivo. Gli adulti non forniscono più regole chiare. E il disagio degli adolescenti è aumentato».

Anime senza guida

Chi assiste quasi tutti i weekend a episodi violenti è Massimiliano Hellies, laureato in filosofia, studioso del mondo giovanile e residente nel centro storico. «Le risse in centro tra gruppi di adolescenti assume i contorni dell’emergenza. Le cause? I fattori possono essere molteplici. Le istituzioni amministrative, educative e sociali sonnecchiano senza ricercare le cause e intervenendo tardivamente. Al massimo si parla di rafforzare i controlli, magari militarizzando il centro. Non si sente parlare di progetti educativi e sociali che abbiano al centro gli adolescenti, senza focalizzare le attenzioni sulla forbice esistente tra ragazzi tranquilli e anime sospese senza guida, facili prede di tutti i falsi maestri».

