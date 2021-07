Risse in centro, arrivano i vigilantes 

Intensificare i controlli nel centro storico durante le “Notti colorate” e “Shopping sotto le stelle”, eventi turbati giovedì scorso da aggressioni e risse: è ciò di cui si è parlato ieri in un incontro al Municipio di via Roma tra l'associazione Strada Facendo e il sindaco Paolo Truzzu, alla luce dei recenti episodi di violenza che hanno scosso le passeggiate tra le vie dello shopping cagliaritane.

Vigilanza privata

Per oggi i commercianti hanno organizzato un servizio di vigilanza privato con quattro guardie della Security center alarm system, rafforzato dalla presenza della Polizia Municipale e delle Forze dell’ordine per evitare le spiacevoli scene della settimana scorsa. Presenti all’incontro i rappresentanti dell’associazione Strada Facendo Stefano Rolla, Paolo Angius, Paolo Bitti e Luana Giannotti, il primo cittadino Paolo Truzzu, l’assessore alla Sicurezza Carlo Tack, l’assessore alle Attività Produttive Alessandro Sorgia.

La rissa

Una tutela ritenuta necessaria alla luce dei fatti della scorsa settimana dove un diciottenne di Moncrivello è stato prima percosso con una sedia e poi inseguito da una folla di giovani per via Garibaldi, rimediando trenta giorni di cure e un ricordo non certo lieto del suo soggiorno nel capoluogo. Sempre giovedì scorso, due ragazze riprese in un video che ha fatto il giro del web, hanno avuto una colluttazione in via Barcellona, uno dei punti della Marina dove più volte si sono verificate risse e scene degradanti che hanno scatenato le lamentele e le proteste degli abitanti della zona.

Rete di prevenzione

«Non vogliamo descrivere uno scenario di guerriglia urbana», specifica il presidente dell’associazione Stefano Rolla, «ma sicuramente quello che si sta verificando non è da sottovalutare e non rende onore al nostro turismo». L’obiettivo è creare una rete di prevenzione tra tutti i quartieri cittadini e gli altri centri commerciali naturali della Penisola. «Noi commercianti non siamo negozi separati ma un movimento unito che un obiettivo ben chiaro: tenere distante chi è fuori controllo e crea disagi. Ci sono donne in dolce attesa, famiglie con bambini piccoli che potrebbero trovarsi da un momento all'altro in situazioni di pericolo. L’incoscienza di pochi, che si fanno forti del branco, non deve essere limitante per chi vuole passare una serata serena».

Stop alla malamovida

Commercianti e istituzioni sono uniti contro il fenomeno della “malamovida”, per scongiurare il rischio di blocco delle iniziative. «Non possiamo permetterlo», rimarca l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia, «gli eventi sono nati per dare finalmente un po’ di respiro alle attività commerciali in difficoltà per la pandemia. Dobbiamo dare certezze ai commercianti e ai cittadini e prenderemo tutti i provvedimenti necessari per garantire loro la piena riuscita degli eventi in totale sicurezza e tranquillità».

RIPRODUZIONE RISERVATA