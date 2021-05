Rissa tra ragazzini, tre denunciati 

Due studentesse (15 e 16 anni) identificate e segnalate alla Procura dei minori di Sassari, un giovane di 21 anni denunciato ai pm di Tempio, un ragazzino di 13 anni (uno dei più aggressivi nella bagarre di sabato) identificato e non perseguibile per la giovanissima età, almeno altre dieci persone in via di identificazione, molte delle quali sotto i 18 anni: è il primo bilancio delle indagini sull’ultimo fine settimana di follia a Olbia. I Carabinieri del Reparto territoriale hanno predisposto due informative, atti che descrivono gli interventi effettuati sabato sera in diversi punti del centro storico di Olbia. I militari segnalano le risse tra ragazzini, molti dei quali ubriachi, e le aggressioni, non solo verbali, ai loro danni. In tutto si parla di una quindicina di persone che i Carabinieri hanno identificato o stanno per individuare, anche grazie alle telecamere in funzione nel centro della città. Le identificazioni stanno avvenendo anche nei pressi degli edifici scolastici, diversi dei ragazzi coinvolti sono studenti.

L’allarme della Polizia

I fatti di sabato hanno avuto più di un precedente a Olbia. Tanto che i sindacati della Polizia di Stato, con delle note riservate, hanno manifestato forti preoccupazioni e chiesto maggiore attenzione sulla situazione della città gallurese. In una nota del Siulp indirizzata alla Questura di Sassari si legge: «Soprattutto nei fine settimana, si verificano episodi che hanno come protagonisti ragazzi che, in analogia a ciò che accade in diverse città italiane, si danno appuntamento in predeterminati luoghi di ritrovo. A Olbia ciò accade in zone appartate del viale Isola Bianca e del vicino Molo Benedetto Brin, luoghi in cui danno vita a risse. Il personale ha serie difficoltà a misurarsi con questo preoccupante fenomeno. Gli operatori vengono fatti oggetto di scherno. Sono state segnalate condotte pericolose come il lancio di oggetti dal cavalcavia che conduce al porto commerciale». Il problema, secondo il segretario del Siulp, Massimiliano Pala, è gestire situazioni che riguardano minori, peraltro con personale ridotto all’osso.

Incontro con il Prefetto

Oggi, nel pomeriggio,il sindaco, Settimo Nizzi, si confronterà con il Prefetto durante la seduta del Comitato per l’ordine pubblico. Ieri Pasquale Ambrosio (Confcommercio) ha incontrato i dirigenti del Commissariato. Dice Ambrosio: «È stato un scambio di idee informale. I commercianti sanno di avere al loro fianco le forze dell’ordine. Ci dissociamo da chi non rispetta le regole sulla vendita delle bevande alcoliche ai minori. Ma un fatto deve essere chiaro, Olbia è sicura e civile. I fatti di sabato, per quanto gravi, non possono marchiare questa città».

