Rissa tra ragazzine, identificati sedici minori 

Tutte le ragazzine sono state identificate, comprese quelle che incitavano le due coetanee a picchiarsi. Il più grande del gruppo, che ha già compiuto 14 anni, potrebbe avere le conseguenze peggiori: è stato segnalato alla Procura dei Minori per istigazione a delinquere. Tutti gli altri, tecnicamente, non sarebbero imputabili perché troppo piccoli, ma la questione sarà affrontata nelle prossime ore dai Servizi sociali e dalla dalla Procuratrice minorile, Anna Cau. Non è escluso che le famiglie di ciascuno dei minori vengano convocate dalle assistenti sociali. Stando alla ricostruzione, tutto sarebbe nato dal fatto che una 11enne da tempo sarebbe bullizzata da un gruppetto di coetanee, costretta a continue angherie a suon di minacce. E siccome la giovanissima non piegherebbe la testa, allora sarebbe stata presa di mira pressoché da tutto il gruppetto.

A sollevare la questione è stata la consigliera comunale Valentina Collu che, dopo aver visto il filmato che ormai rimbalzava da un telefono all’altro, l’ha mostrato alla stazione dell’Arma. Nel frattempo, però, la notizia era rimbalzata sui giornali on-line, tanto che in caserma si sarebbero subito presentati i genitori di una delle due 11enni riprese, quella che veniva bullizzata dal gruppetto. «Dalle uno schiaffo e ti do 5 euro, te lo giuro», si sente urlare da un giovane non ripreso nel filmato, prima che le due bambine aggredisca l’altra, «Già mi conosci, ma la che le ho già fatto di tutto», ripete un altro, in un italiano approssimativo, «dalle due calci, sta piangendo». Nel giro di un pomeriggio, i militari coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, hanno ricostruito i fatti, accaduti il 14 ottobre. Protagonisti un gruppo di sedici minorenni, la maggior parte appena entrata alle scuole medie.

Un quattordicenne è stato denunciato alla Procura dei Minori per istigazione a delinquere, ma anche altri quindici bambini, molte ragazzine tra gli 11 ed i 12 anni, sono stati segnalati alla procuratrice minorile Anna Cau e ai Servizi sociali del Comune al termine di un’indagine-lampo dei Carabinieri sul video, diventato virale, che mostra due giovanissime che si picchiano al parco di via Fiume, incitate da una folla di coetanei.

Le indagini

La ricostruzione

La preoccupazione

Ma che a Sestu ci sia un grosso problema legato alle bande di ragazzini, anche poco più che bambini, ormai è un fatto noto. Le segnalazioni dei genitori delle vittime dei bulletti si moltiplicano nei social: l’ultima, poche settimane fa, l’aveva raccontata una mamma, denunciando pubblicamente che il figlio e un amichetto erano stati minacciati e aggrediti da coetanei che volevano rubare loro il telefonino. Solo grazie alla prontezza di riflessi i due riuscirono a scappare, raccontando poi tutto in famiglia. Ma il campionario di casi è variegato. Ormai da tempo, bande di minorenni prendono di mira gli anziani in piazza San Salvatore o in piazza della Musica, dove sono stati anche danneggiati i nuovi giochi per i più piccoli (comprati dal Comune e costati 80 mila euro). Altri gruppetti – sempre sotto i quindici anni – scorrazzano con le biciclette, facendo lo slalom tra le auto e cimentandosi in con continui saliscendi sui marciapiede: in qualche caso degli anziani sarebbero stati colpiti e poi insultati. «Noi spesso ci raccordiamo con le forze dell'ordine e i Servizi sociali», ribadisce la sindaca Paola Secci, «ma occorre anche la collaborazione e complicità tra adulti, famiglie e le istituzioni. Tutti insieme dobbiamo avere 'obbiettivo comune di migliorare e rendere i nostri figli migliori».

