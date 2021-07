Rissa in carcere: sale la tensione 

Il giorno dopo l’incendio appiccato in una cella da un detenuto psichiatrico, martedì nel carcere di Uta è scoppiata una lite tra due reclusi stranieri che se le sono date di santa ragione. Alla zuffa si è poi aggiunto un terzo carcerato: i tre sono stati separati dagli agenti della polizia penitenziaria, uno dei quali è rimasto ferito con escoriazioni al braccio. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato gravi ferite, ma l’episodio – sommato ai precedenti – mette il penitenziario Ettore Scalas al centro delle difficoltà nella gestione delle carceri sarde. I ben informati non hanno dubbi: «I problemi sono imputabili all’alto numero di detenuti con problemi psichiatrici e tossico dipendenti. I tafferugli sono quasi all’ordine del giorno». Superato invece il problema sovraffollamento: il carcere oggi ospita 553 detenuti su una capienza di 561 posti.

L’allarme

Michele Cireddu, segretario generale Uilpa, parla di «stillicidio di eventi critici, i nostri poliziotti continuano in solitudine a lottare per garantire la legalità in territori dello Stato che le istituzioni sembrano aver dimenticato». Sull’ultimo episodio, racconta Cireddu, «gli agenti sono riusciti a stento a dividere i contendenti e a separarli in diverse sezioni per evitare ulteriori tentativi di aggressione. La proporzione agenti-detenuti racconta numeri spaventosi: tre poliziotti devono assicurare il controllo di sezioni con circa 100 carcerati». Secondo il segretario, che ha convocato una riunione dei delegati locali, «l’amministrazione penitenziaria va rifondata: la Sardegna è un vero esempio di mala gestione e superficialità da parte dei palazzi romani. Qualcosa va rivisto anche a livello locale. Nonostante nelle riunioni sindacali avevamo chiesto di integrare le unità in sezione per garantire maggiore sicurezza dei lavoratori, come risposta sono arrivati solo interpelli per integrare gli uffici».

L’appello

Per Maria Grazia Caligaris (Socialismo diritti riforme) «i penitenziari pagano la chiusura di ospedali psichiatrici e giudiziari. Si sarebbero dovute realizzare strutture alternative per persone con problemi psichiatrici e tossico dipendenti». La situazione attuale: «Oggi nel carcere di Uta, come nella maggior parte dei penitenziari, la presenza di detenuti con gravi problemi ha raggiunto numeri non più accettabili. Di conseguenza polizia penitenziaria ed educatori non possono lavorare in modo sereno. Sempre più spesso qualunque problema e intoppo burocratico determina un’altissima tensione che degenera in atti di autolesionismo, tentativi di suicidio e distruzione delle celle. Episodi che documentano un malessere psicologico di persone fragili». La soluzione, per Caligaris, «è smettere di concentrare le persone con problemi nei gravi istituti e creare strutture alternative con personale specializzato in grado di garantire condizioni di vita idonee a soggetti che non possono stare chiusi in una cella».

