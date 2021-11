Rissa e coltellate, c’è un colpevole 

Poteva finire lì, con qualche livido. Ma così non è stato. Improvvisamente è spuntato il coltello. Un fendente al fianco che fortunatamente non ha causato lesioni agli organi interni. Le condizioni della vittima non sono gravi. Fuori dalla discoteca, del suo aggressore non c’era traccia. Il ragazzo è stato soccorso e trasferito velocemente al pronto soccorso dell’ospedale San Michele. I medici gli hanno assegnato dieci giorni di cure, mentre gli agenti della Mobile hanno avviato le indagini per riuscire a identificare l’accoltellatore. Diverse le persone sentite, anche se a dominare è stata la reticenza.

L’aggressione era avvenuta l’altra mattina verso l’alba, all’esterno della discoteca di via Venturi, dove anche in altre occasioni si erano verificati pestaggi e episodi violenti. Secondo le ricostruzioni fatte dai poliziotti, tra i due giovani era scoppiato un diverbio e la tensione era presto cresciuta. Forse le prime contrapposizioni erano emerse nel locale, ma solo una volta in strada, nel piazzale, la tensione è degenerata. Prima gli insulti, le parole grosse, le minacce. Poi i pugni e i calci.

Indagine celere, seppur non facile per via delle troppe reticenze. Ventiquattro ore dopo l’accoltellamento, però, gli investigatori della squadra mobile guidati dal dirigente Fabrizio Mustaro, sono riusciti a chiudere il cerchio e individuare il responsabile del ferimento di uno studente ventenne fuori dalla discoteca di via Venturi. È anche lui un giovanissimo, un ragazzo di soli 21 anni che stava scontando, nella sua casa di Decimomannu, gli arresti domiciliari. Gli erano stati inflitti dal giudice dopo l’arresto, avvenuto due settimane fa, per detenzione di sostanze stupefacenti.

Ora l’accoltellatore dovrà fare i conti con un aggravamento della sua condizione giudiziaria. È stato denunciato per lesioni aggravate ed evasione

I fatti

Prime luci

L’altra mattina, nel parcheggio, quando il sangue ha imbrattato i vestiti del giovane ferito, c’è stato un fuggi fuggi generale. Il bisticcio che fino a qual momento aveva incuriosito gli altri ragazzi appena usciti dalla discoteca improvvisamente aveva scatenato panico e paura. Qualcuno aveva però deciso di chiamare il 113 ma anche la centrale di soccorso 118. Quando l’ambulanza e le Volanti sono arrivati in via Venturi, riverso a terra c’era soltanto il ventenne dolorante. In stato di choc, tanto da non essere in grado di raccontare particolari importanti. A proseguire alla Mobile. Sono stati ascoltati i dipendenti del locale e i responsabili della sicurezza, ma anche altre persone che avrebbero assistito alla discussione prima della comparsa del coltello.

I casi

Il ferimento dello studente non è certo un caso isolato. In particolare nel piazzale davanti al locale. Ed è spesso l'alcol la causa delle tensioni. Alcol acquistato ben prima di entrare in discoteca e consumato fuori dal locale. Come in altri punti della città.

