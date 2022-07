Risorge il terzo parcheggio interrato? 

Metti il parcheggio interrato, togli il parcheggio interrato, metti il parcheggio interrato. Parafrasare il maestro Miyagi in una scelta cult del film “The Karate Kid” è quasi naturale visto quello che sta accadendo per piazza Mazzotti a Sassari. Qualche giorno fa i tecnici della Saba, l'azienda privata che gestisce i parcheggi a pagamento della città, ha inviato alcuni tecnici che «hanno fatto alcuni buchi coi trapani vicino ai palazzi ed effettuato misurazioni» come riportato da qualche abitante. Praticamente hanno fatto opera di carotaggio per analizzare il suolo. Sembra propedeutico alla realizzazione di quel parcheggio interrato che era originariamente nel contratto di concessione alla Saba ma poi la giunta del sindaco Nanni Campus aveva accantonato. Dall’amministrazione comunale, per ora, nessuna smentita, anzi un commento ufficioso “si stanno esaminando le opzioni per il terzo parcheggio interrato, come inizialmente previsto dal contratto”.

Contratto e parcheggi

La convenzione con l’azienda privata Saba è del 2004 (prima Giunta Campus) ed è diventata operativa nel 2006 con la costruzione dei parcheggi interrati dell'Emiciclo e Piazza Fiume. Durata del contratto: sino al 2029. In realtà in origine la Saba avrebbe dovuto esercitare un’opzione solo sui parcheggi di superficie nell’area di influenza, ma la Giunta Ganau diede in concessione tutti i parcheggi di superficie, stimati in 1.184 posti. A quel numero non si è mai arrivati (anche per la realizzazione delle piste ciclabili) e di qui i minori introiti, come ha lamentato qualche mese fa la Saba, che in aggiunta è stata obbligata dalla Giunta Campus a versare i canoni mai corrisposti almeno sino al 2018, per un totale di un milione di euro. Nel frattempo il costo nei parcheggi a strisce blu è aumentato.

I costi

Dopo alcuni incontri coi vertici dell’azienda, di fatto monopolista, si è pensato di affidarle altri parcheggi. Tra questi i 130 del terzo sottopiano del Palazzo rosa.Resta il contratto con la Saba che prevedeva la realizzazione di un terzo parcheggio interrato, proprio in piazza Mazzotti, ma a prezzi calmierati per i residenti e quindi poco redditizio. I costi per l'opera erano stati calcolati qualche anno fa in 5 milioni di euro. Probabile siano aumentati. L’operazione di carotaggio fatta nei giorni scorsi fa capire che la soluzione torna in auge, sempre che non sia antieconomica e penalizzante per il centro storico, che potrebbe risentire del blocco o comunque della limitazione della circolazione in una piazza che è punto nevralgico.