Risonanza urgente? Solo a Palau 

Dal Sulcis Iglesiente alla Gallura per una risonanza magnetica. La surreale vicenda di una quarantasettenne sulcitana costretta partire da casa il con un giorno d’anticipo per poter raggiungere in orario il centro medico dove sarà sottoposta all’esame diagnostico.

La prenotazione

Vietato ammalarsi per i cittadini del Sulcis Iglesiente. Per una risonanza magnetica c’è da attendere fino al mese di dicembre. Passa prima chi ha la possibilità di viaggiare: il posto c’è ma bisogna recarsi a Palau in Gallura, a oltre 350 chilometri di distanza dal proprio luogo di residenza: «È una storia paradossale, ieri mattina ho prenotato la risonanza magnetica tramite il numero unico del centralino del Cup Sardegna – racconta S. L., quarantasettenne - la visita mi è stata fissata per la mattina del 10 agosto a Palau, nel capo opposto dell’Isola, a 4 ore di auto da dove risiedo».

La frattura

La donna è affetta tra l’altro da una rara patologia (non pubblichiamo il nome per tutelarne la privacy), che le impedirebbe di fare lunghi viaggi.

Ad inizio luglio, a seguito di una caduta, ha riportato una frattura al piede per la quale è finita al Pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia. Curata dal personale sanitario, che in queste giornate è costretto ai salti mortali per assistere tutti i pazienti nonostante le carenze d’organico, nei giorni successivi è dovuta ricorrere per altre tre volte alle cure mediche perché non riusciva a reggersi in piedi e continuava a cadere: «Mi hanno prescritto una risonanza magnetica urgente per verificare che non ci siano ulteriori danni causati da una sospetta lesione ai legamenti – spiega la quarantasettenne – da un mese a questa parte il dolore al piede non si è mai placato, ora mi muovo con difficoltà solo grazie all’ausilio di una sedia a rotelle».

La battaglia

Ma la donna non è disposta a rinunciare alla visita ed è pronta a dar battaglia a Assl e Ats per veder garantito il suo diritto di cure nella sede opportuna di appartenenza nella Assl di Carbonia Iglesias: «Dopo aver prenotato la visita e aver ricevuto il codice prenotazione 202107797481 – aggiunge la paziente – ho scritto una Pec all’assessorato alla Sanità regionale, chiedendo che questo problema venga risolto perché non è possibile pretendere un simile sacrificio dai cittadini, tantomeno da chi ha una vera necessità come nel mio caso».

La causa del disservizio sarebbe da ricercarsi nell’impossibilità di utilizzare il macchinario disponibile presso l’ospedale di Carbonia: «Mi è stato riferito che il macchinario per effettuare la risonanza magnetica presente all’ospedale Sirai al momento non sarebbe utilizzabile, forse per un guasto o forse per l’assenza del personale – aggiunge la donna - ho provato anche a prenotare nei centri privati e la prima data disponibile è a fine agosto, ad un costo di 122 euro. Non è tanto per il costo, se andassi a Palau spenderei certamente un importo superiore, ma sto sopportando dei forti dolori e ho la necessità di effettuare l’esame nel più breve tempo possibile».

