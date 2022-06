Riso coltivato con poca acqua 

Risparmiare acqua è uno dei temi più attuali quando mezza Italia è in ginocchio per la siccità. «Nelle risaie si può e si deve tentare di risparmiare considerato che questa coltivazione di acqua ne richiede abbastanza». La novità arriva dal Dipartimento di Chimica dell’Università di Sassari che sta completando un nuovo sistema di coltivazione del riso in Sardegna, ribattezzato “EuRice” in grado di ridurre del 70 per cento i consumi idrici senza cali di resa. Vale a dire che se oggi si utilizzano 100 litri di acqua per inondare le risaie in un domani molto prossimo ne basteranno 30 senza che ne soffra la produzione. Oristano è capofila naturale del nuovo sistema visto che qui si coltiva un buon 90 per cento dell’intera produzione regionale.

L’iniziativa

Il progetto è sostenuto dalla Regione con uno stanziamento di 150 mila euro. L’assessora regionale all’Agricoltura Gabriella Murgia nelle premesse della delibera di Giunta precisa che «EuRice rappresenta un modello ecosostenibile e praticabile della coltivazione del riso in Sardegna». Il nucleo dell’innovazione è rappresentato dall’adozione di «un sistema irriguo intermittente attraverso metodi di irrigazione per aspersione, con l’utilizzo di irrigatori a medio-bassa portata, in frequenze e quantità predeterminate tali da reintegrare le esigenze del sistema suolo-pianta». In altre parole, gli studiosi indicano sistemi di irrigazione diversi da quelli tradizionali e in grado di ridurre di due terzi il consumo dell’acqua.

I vantaggi

Il sistema “EuRice” al risparmio idrico unisce vantaggi in termini di risorse ambientali ed economiche «tali da consentire l’estensione dei suoli utilizzabili per tale coltura, praticabile anche su suoli declivi e la possibilità di rotazione colturale, normalmente non praticata nella coltivazione in risaia». A beneficiarne, secondo i ricercatori sarebbero anche i costi generali di produzione, in particolare sull’acquisto di macchine agricole idonee ai lavori su suoli allagati, nel minor impiego di fitofarmaci, fertilizzanti e carburanti e persino nell’azzeramento della produzione di gas a effetto serra. Insomma una vera e propria rivoluzione che a Oristano interessa 3 mila ettari su 3 mila 500 dell’intera Sardegna, oltre 100 produttori per una produzione superiore a 250 mila quintali. «Ben vengano i nuovi sistemi in grado di risparmiare sui costi di produzione e nel consumo dell’acqua che comunque non è superiore all’impiego per altre produzioni, tipo il mais solo per fare un esempio – spiega Carlo Ferrari della “Riso Ferrari” di Cabras - La nostra azienda, ma non è l’unica, pratica anche la coltivazione in asciutto. Fortunatamente in Sardegna e in particolare a Oristano dove viene coltivato il 90 per del riso sardo non soffriamo i problemi di altre regioni ma questo non ci lascia indifferenti. In ogni caso il sistema su cui l’Università di Sassari sta lavorando porterebbe altri vantaggi di tipo ambientale». Il progetto “EuRice” passa adesso alle prove sul campo per valutare in particolare la riduzione dell’emissione di gas a effetto serra in relazione al nuovo metodo irriguo.