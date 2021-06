Rischio moderato, «serve attenzione» 

Zona bianca da due settimane, la Sardegna è finita nel purgatorio della classe di rischio moderato, mentre il resto d’Italia vanta un rischio basso. In pratica, un avviso dal Ministero della Salute. Ma cosa significa esattamente? E come si concilia la zona bianca con l’aumento del rischio?

Il monitoraggio

«Sono due piani di valutazione distinti - spiega l’epidemiologo Giovanni Sotgiu, docente di Statistica medica dell’Università di Sassari -. La classificazione per fasce di colore, bianca gialla arancione e rossa, viene fatta per definire eventuali misure di mitigazione, come il lockdown per la zona rossa, e prende in considerazione una serie di indicatori alcuni dei quali devono ripetersi al di sotto di una determinata soglia per un certo numero di settimane. La zona bianca, per esempio, si conquista quando per tre settimane l’incidenza è inferiore a 50 casi di contagio per 100mila abitanti. Il rischio, invece, fa riferimento alle probabilità di contagio; un’etichetta attribuita in funzione dell’andamento degli indicatori nella settimana». Quali indicatori? «L’incidenza dei positivi, l’Rt cioè l’indice di trasmissibilità, la capacità del servizio sanitario regionale di gestire l’evoluzione dell’epidemia, l’attività di monitoraggio e di tracciamento...». Già, ma se l’Rt è sotto l’1; se i contagi sono in calo e le terapie intensive si sono svuotate, perché la Sardegna è finita sotto osservazione? «Per quanto il numero dei focolai sia in diminuzione, nella valutazione sul trend settimanale Covid il numero dei casi è in aumento. Nel rapporto del Ministero viene segnalata un’allerta sull’indicatore 2.1 della percentuale di tamponi positivi. Sono segnalati in rosso anche gli indicatori 3.1 e 3.4, rispettivamente dei casi riportati alla protezione civile negli ultimi 14 giorni e del numero dei casi per data di diagnosi e inizio sintomi. Quanto all’Rt, il valore puntuale, che vale come una stima, è di 0,91, ma con una potenziale variabilità che va da 0,75 a 1,06, quindi sopra la soglia di allerta. Il suo valore, comunque, rispetto ai mesi scorsi è stato ridimensionato».

Obbligo di prudenza

«Noi dobbiamo pensare che il virus continua a circolare – avvisa Paolo Castiglia, direttore della struttura di Igiene e controllo delle infezioni ospedaliere dell’Aou di Sassari -. I reparti Covid si stanno svuotando, è vero, però il virus circola, in particolare nei soggetti asintomatici e paucisintomatici. Aritzo in lockdown e vari cluster ci fanno capire che dobbiamo mantenere le misure di prevenzione. Il bel tempo favorisce l’attività all'aria aperta e la ventilazione dei locali, misura fondamentale. Bisogna evitare il più possibile gli incontri in ambienti chiusi e sempre mantenendo il distanziamento e la mascherina». Il tracciamento è un punto debole in tutta Italia, dice l’Istituto Superiore di Sanità. I casi sintomatici sono in picchiata, è più difficile individuare i positivi. «Bisogna trovare una strategia per individuare i soggetti più a rischio di infezione e fare i test laddove risulta più efficiente: certamente sui malati e sui loro contatti, allargando il tracciamento, ma anche sulle popolazioni più esposte, come alcune categorie professionali che hanno più contatto con le persone: i negozianti, ad esempio, e gli operatori del turismo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

I reparti Covid si stanno svuotando, però il virus circola, in particolare nei soggetti asintomatici e paucisintomatici. Aritzo in lockdown e vari cluster ci fanno capire che dobbiamo mantenere le misure di prevenzione. Il bel tempo favorisce l’attività all'aria aperta e la ventilazione dei locali. Bisogna evitare il più possibile gli incontri in ambienti chiusi, e devono essere sempre con distanziamento e mascherina.