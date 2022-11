Rischio idrogeologico, cambia la mappa 

Nella nuova mappa alcune zone di Monserrato alta, una fra tutte Su Tremini, vengono svincolate dal massimo rischio e quindi sarà più sicuro costruire nuove abitazioni. Altre aree, come alcuni punti di via Cesare Cabras e qualche terreno a ridosso di via san Gottardo, invece sono state classificate ad alto rischio. «Questa variante, rispetto a quella del 2014, è migliore perché ora si sa meglio dove è pericoloso stare se c’è un’alluvione», ha detto il sindaco. «Ci impegneremo perché si possa creare uno sbocco al canale che permetterebbe il deflusso delle acque da via Cesare Cabras. Altre zone, come Su Tremini, sono state svincolate perché si è riusciti a capire dove scorre l’acqua: nelle strade, non vicino alle case».

«Sono state individuate le aree ad alto rischio idraulico. Ora i cittadini sanno dove è più pericoloso in caso di alluvione». Lo ha detto il sindaco Tomaso Locci nel corso della seduta consiliare di martedì, prima della votazione della variante al Pai, il piano di assetto idrogeologico, approvata dall’Aula. Minoranza astenuta.

Si tratta della variante già portata in Consiglio a novembre 2021 e alla quale successivamente l’Agenzia regionale del distretto idrografico ha chiesto di fare modifiche. C’è stato un nuovo studio che ha ridefinito le zone secondo il grado di rischio.

La nuova mappa

Nella nuova mappa alcune zone di Monserrato alta, una fra tutte Su Tremini, vengono svincolate dal massimo rischio e quindi sarà più sicuro costruire nuove abitazioni. Altre aree, come alcuni punti di via Cesare Cabras e qualche terreno a ridosso di via san Gottardo, invece sono state classificate ad alto rischio. «Questa variante, rispetto a quella del 2014, è migliore perché ora si sa meglio dove è pericoloso stare se c’è un’alluvione», ha detto il sindaco. «Ci impegneremo perché si possa creare uno sbocco al canale che permetterebbe il deflusso delle acque da via Cesare Cabras. Altre zone, come Su Tremini, sono state svincolate perché si è riusciti a capire dove scorre l’acqua: nelle strade, non vicino alle case».

Gli interventi

Sulle vasche di laminazione, il primo cittadino ha detto che quella prevista a nord della 554 non è stata ancora realizzata «perché Regione e Anas ritenevano che dovesse essere fatta a monte, cioè quasi dentro la città e che bisognasse considerare l’impatto sull’intera 554. Poi hanno accettato la nostra proposta di farla a nord della strada: c’è un finanziamento ma attendiamo la conferenza di servizi per avere l'ok ai lavori».

La nuova mappatura non piace all’opposizione: «È la seconda volta nell'ultimo anno che andiamo inutilmente in Aula per votare una variante al Pai perché la prima è stata bocciata dalla Regione – commenta il consigliere di minoranza Andrea Zucca - Il Piano fu approvato nel 2014 e da allora nulla è cambiato: il sindaco non ha mai sfruttato il finanziamento per la realizzazione delle vasche di laminazione, che permetterebbero di sbloccare tutta Monserrato creando sviluppo. Questa variante mette in ginocchio i cittadini di alcune zone, che non potranno costruire nelle loro proprietà o sistemare le loro case perché il rischio è stato portato a livello alto».

Nell’ultima ora e mezzo della seduta gli animi si sono scaldati a seguito di una delibera che ha azzera le Commissioni dopo che i due consiglieri Alessio Locci e Nicola Mameli sono stati considerati non più “compatibili” con la compagine di chi sostiene il sindaco. Quest’ultimo ha parlato di «nuova maggioranza», elencando i nomi dei consiglieri che ne fanno parte, escludendo Locci e Mameli, che hanno parlato di «atto illegittimo». Mameli ha poi contestato, a microfono spento, una frase della consigliera Roberta Argiolas, che ha detto di sperare che non le arrivino «lettere minatorie». Frase che i due consiglieri hanno interpretato come un’allusione a loro.

