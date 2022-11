Rischio dissesto, allarme in Consiglio 

La preoccupazione per le condizioni del prossimo bilancio comunale e per il paventato rischio di dissesto economico, a Carbonia unisce maggioranza e opposizione in Consiglio comunale. Un altro punto fermo condiviso è: non si tocchino i servizi alla persona e le tasche dei cittadini, in particolare di quelli più in difficoltà. Ad un anno esatto dalla nomina della nuova Giunta comunale i problemi di certo non mancano e spetta innanzitutto alla maggioranza trovare gli strumenti per far quadrare i conti.

L'ammanco

Il capogruppo del Pd in Consiglio, Giacomo Guadagnini dopo aver affermato che «nei giorni scorsi il dirigente del servizio finanziario ha illustrato un bilancio tecnico in cui vi è un ammanco di circa 1 milione e 800 mila euro» si dimostra fermo su un punto: «Adesso spetta a noi consiglieri avere tutti i documenti, che ancora non ci son stati forniti, e capire, tra le pieghe del bilancio, dove poter intervenire. Una cosa è certa; giù le mani dai servizi». A ruota il consigliere del gruppo “Carbonia avanti” Gianluca Arru: «Siamo ben consapevoli della drammaticità della situazione, guai però a toccare i servizi e anche determinate tariffe, come ad esempio la Tari, non devono essere sollevate». Arru propone qualche suggerimento: «Si può mettere mano al patrimonio immobiliare cittadino, penso ad esempio all’ex mattatoio o le vecchie sedi circoscrizionali, e procedere alla vendita di ciò che non viene più utilizzato per fini collettivi». Ma il consigliere si spinge oltre, infatti è il primo firmatario di una nuova mozione, firmata dagli stessi 9 consiglieri che firmarono la precedente, che ha nuovamente ad oggetto i gettoni di presenza. Tra le righe della mozione si legge: «Davvero le spese in più e da contenere del Comune sono quelle relative ai gettoni o forse sarebbe meglio concentrarsi sulle esose premialità corrisposte ai dirigenti nell'anno precedente, anche senza una netta corrispondenza con i risultati prefissati?». Un altra fonte di risparmio, sempre secondo i firmatari della mozione, potrebbe essere data dalla riduzione del numero dei dirigenti, attualmente 6 «di gran lunga superiore a quello di altri comuni analoghi per eguali o simili caratteristiche». L’interrogativo finale è chiaro: «Se proprio si volesse contenere in misura apprezzabile la spesa, perché non iniziare da qui?».

La minoranza

Anche i consiglieri di minoranza palesano forti preoccupazioni e perplessità sulla gestione economica. «Da oltre un anno abbiamo detto alla maggioranza di condurre una battaglia contro la Regione per l’aumento delle entrate. – sostiene il consigliere di “Articolo 1” Luca Pizzuto -. È stato preferito un atteggiamento accondiscendente verso l’immobilismo della maggioranza di centrodestra che guida l’Isola e così facendo si è arrivati alla preoccupante situazione attuale». Non meno severo l’esponente del M5S Gianluca Lai: «Nei precedenti cinque anni, seppur con fatica, abbiamo sempre trovato la copertura per il bilancio. Mi chiedo nell’ultimo anno come siano stati utilizzati i fondi aggiuntivi, per esempio quelli relativi all’aumento della Tari, se siano stati utilizzati per far fronte ai problemi di bilancio o se siano stati usati invece per altro, senza prevedere la crisi attuale?». Sintetico ma chiaro anche il consigliere Daniele Mele,del “Patto civico”: «Vorrei capire quali sono state le scelte politiche che in appena un anno hanno reso possibile un debito cosi importante. In ogni caso le scelte future non devono ricadere in alcun modo sui cittadini, già sul lastrico. In ultimo, conoscendo già la gravità della situazione, era proprio indispensabile l’aumento di indennità di sindaco e assessori?».