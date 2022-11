Rischio di crolli: scuola chiusa 

Brutta grana per il Comune di Berchidda, l’ala sud dell’edificio che ospita la Scuola Primaria è stato chiuso in tutta fretta perché “i travetti prefabbricati in calcestruzzo della orditura primaria del solaio, risultano fortemente degradati e tali da non garantire la normale staticità della struttura stessa”. In pratica, la parte più vecchia della scuola non può essere utilizzata perché sono state rilevate delle lesioni longitudinali nel soffitto, che risulta essere compromesso in particolare “nella zona dei locali bagni e parte terminale del corridoio al piano terra”. Il sindaco Andrea Nieddu ha firmato l’ordinanza che chiude l’ala sud dell’edificio per l’inagibilità parziale e temporanea della struttura scolastica. Fortunatamente nessuno si è fatto male, perché il soffitto è inclinato ma il cedimento strutturale è avvenuto quando l’immobile era vuoto. La scoperta è avvenuta il 15 novembre, e il giorno successivo, grazie a una videoispezione, si è scoperto che il soffitto è a rischio crollo. Dice il sindaco Andrea Nieddu: «La priorità è la sicurezza dei bambini, degli insegnanti e di tutto il personale che entra a scuola, quindi abbiamo deciso di spostare tutte le classi in un altro settore dell’istituto. Saranno necessari i lavori di rifacimento completo del tetto».

Scuola riqualificata

L’edificio di via Cavour era stato riqualificato con un intervento di efficientamento energetico da mezzo milione di euro. Il problema è che l’ala sud ha più di settant’anni e ora ha mostrato chiaramente tutti i suoi problemi. È una situazione che purtroppo riguarda altri edifici scolastici in Gallura. Dopo la tragedia sfiorata a Cagliari (crollo Aula magna dell'università) l’allerta è massima. Il capogruppo di minoranza in Consiglio comunale, Francesco Sannitu, dice: «Stiamo ancora raccogliendo informazioni su quanto è avvenuto, sappiamo per certo che i genitori non sono stati fatti entrare. Acquisiremo tutti gli elementi sulla vicenda».

