Rischio crollo per la storica casa della Dc 

«La diffida giunse inaspettata anche per gli anziani, che avevano sempre pensato che lo stabile fosse di proprietà della DC – prosegue Franco Siddi –. Ne nacque un contenzioso sofferto, anche perché era proprio un’esponente della Chiesa, una suora, a sfrattare il partito che in quello stesso ambiente era nato».

Un antico stabile prossimo al crollo nel centro storico di Samassi a cui si contrappone l’ordinanza di messa in sicurezza emanata dal sindaco Enrico Pusceddu. Sembrerebbe un fatto di ordinaria amministrazione se non fosse che l’edificio di via San Giuseppe custodisce una parte importante della storia politica del paese: dall’immediato dopoguerra fino ai primi anni ’90 è stato sede locale della Democrazia Cristiana.

«Lo stabile pare appartenesse a una famiglia locale – racconta il giornalista samassese Franco Siddi, che per diversi anni militò nel partito –, ma fu poi requisito, o forse acquistato, dai fascisti. Caduto il regime, la Prefettura lo affidò alle opere sociali della parrocchia e successivamente passò alla Democrazia Cristiana, che lo elesse a propria sede».

Il colpo di scena

La situazione cambiò improvvisamente nel 1987, quando suor Consolata Piras (al secolo Gina Piras) ne rivendicò la proprietà, dichiarando di aver ereditato lo stabile da suo padre nel 1957. Fu il fratello di suor Consolata, l’avvocato Clemente Piras, a curare i suoi interessi.

Si arrivò infine a una soluzione pacifica: il partito decise di acquistare lo stabile dalla proprietaria, a patto che metà del costo fosse sostenuto da soci e simpatizzanti. Dei 25 milioni di lire richiesti da suor Consolata, 12,5 milioni furono raccolti, nel 1989, fra decine di samassesi affezionati al partito. Della raccolta fondi si ricorda bene un’altra militante della DC, la maestra elementare (oggi in pensione) Elvira Trudu: «Non solo diedi un contributo economico, ma mi occupai anche della questua in tutta Samassi», dichiara.

L’accordo

Dopo tre anni di contenzioso, si giunse alla firma dell’atto il 5 gennaio 1990 davanti al notaio (e politico sardo) Felicetto Contu. Per la DC fu delegato a firmare l’onorevole Antonio Tidu e la proprietà dell’edificio passò per conto del partito alla Società Edilizia Romana, dichiarata poi fallita nel 2003, dieci anni dopo lo scioglimento della DC. Per questo motivo l’ordinanza di messa in sicurezza è stata trasmessa al curatore fallimentare, un avvocato di Roma. «È stata una sede gloriosa – ricorda Franco Siddi –, che ha ospitato diversi personaggi di spicco tra cui Francesco Cossiga e Silvia Costa. In quello stabile ci fu anche il primo incontro fra democristiani e comunisti dopo quasi cinquant’anni. I giovani militanti di allora spezzarono l’incomunicabilità tra i due partiti».Difficile prevedere quali saranno le sorti dell’edificio (di cui sono già crollati un muro e una parte del tetto), custode di eventi, ricordi e passione politica.

