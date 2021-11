Rischio cedimenti, scuola chiusa 

Operazione sicurezza nelle scuole di Iglesias. Grazie a un finanziamenti di 50 mila euro è stato fatto un sopralluogo in tutti i solai degli edifici scolastici che ospitano gli istituti comprensivi d’Iglesias. Una verifica sulla stabilità statica che ha evidenziato dei problemi nella struttura che ospita quasi 200 alunni fra le classi della scuola primaria e dell’infanzia in via Grazia Deledda e che per questo, nei giorni scorsi, ha portato alla temporanea chiusura del plesso.

I controlli

«Si è trattato di controlli straordinari sui solai degli edifici scolastici – spiega l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi - e dei sette plessi esaminati, soltanto quello di via Deledda ha evidenziato dei problemi. Abbiamo immediatamente attivato le procedure di verifica e nel giro di due giorni sono stati affidati i lavori di ripristino». Le scuole interessate dal sopralluogo straordinario effettuato dal Comune d’Iglesias per accettare lo stato dei solai sono sette. Ogni intervento è costato 7 mila euro ed ha quindi interessato la scuola Primaria di Nebida in via Laveria Lamarmora, l’istituto comprensivo Allori in via Roma, il Nivola in via Pacinotti, la scuola secondaria e primaria Eleonora d’Arborea in via Isonzo, la scuola del Villaggio Operaio (chiusa per altri lavori in corso) e la scuola primaria e dell’infanzia Grazia Deledda, l’unica, appunto dove sono stati riscontrati dei problemi.

Polemica

Nei giorni scorsi un comunicato stampa diffuso da CasaPound metteva in evidenza le tante segnalazioni ricevute riguardo alla situazione: «Le famiglie degli studenti della scuola primaria e dell’infanzia di via Deledda – si afferma in una nota – lamentano che la scuola è iniziata da poco più di un mese e i bambini dopo quasi un anno e mezzo passato ad ascoltare le lezioni in dad». Il ritorno sui banchi ora è però fissato: «Mercoledì gli studenti potranno rientrare in tutta sicurezza – prosegue l’assessora Cherchi – ci siamo attivati senza perdere un minuto e nel lasso di tempo di una settimana i lavori sono stati conclusi». Roberta Porru, rappresentante dei genitori della classe 5B non nasconde la preoccupazione provata: «Da un giorno all’altro l’istituto è stato chiuso e il primo pensiero è stato rivolto all’incolumità dei nostri figli – racconta Porru – abbiamo così ottenuto subito un incontro con l’assessora Cherchi che si è resa disponibile a spiegarci i motivi, rassicurarci e prospettarci le soluzioni. Se il problema non si fosse risolto a breve termine, il rischio sarebbe stato di dover trasferire le classi nel plesso di via Roma, che però non avrebbe potuto ospitarle tutte per la mancanza di locali. Sarebbe stato un grosso problema perché si sarebbe attivata una rotazione fra gli alunni, che avrebbe comportato parecchi disagi. Per fortuna questo non è accaduto». Intanto l’assessore alla Pubblica Istruzione Alessandro Lorefice, rassicura le famiglie dell’istituto comprensivo. «Abbiamo deciso d’intervenire con urgenza per scongiurare qualsiasi tipo di rischio per gli studenti. La chiusura del plesso per una settimana non comprometterà l’attività didattica. Ci scusiamo per il disagio, ma la sicurezza dei nostri studenti viene prima di tutto».