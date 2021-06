Rischio alluvioni, vincoli sotto esame 

Via libera del comitato dell’Autorità di bacino allo studio bidimensionale che ridisegna i vincoli imposti nel territorio di Uta dal Piano stralcio fasce fluviali e di gestione del rischio alluvioni. Un passo in avanti per la rivisitazione dei vincoli idrogeologici nel Comune di Uta, oggi basati su carte topografiche obsolete, vecchie di oltre dieci anni, non attinenti all’attuale conformazione del paese. Un problema che impedisce ai cittadini di investire su nuove edificazioni.

Cosa cambierà

A febbraio dello scorso anno l’Autorità di bacino aveva accolto le osservazioni presentate dal Comune sulle quote planimetriche del territorio. Da qui il completamento dello studio, con tanto di delibera che dispone la riduzione delle aree ad alto rischio idrogeologico (HI4) con una nuova classificazione, la cosiddetta “H star” che seguirà specifiche norme edificatorie.

Lunga attesa

«Per Uta si tratta di un risultato atteso da anni e che ha necessitato di un percorso tecnico e amministrativo di particolare rilevanza», spiega il sindaco Giacomo Porcu: «L'obiettivo da sempre dichiarato era di ottenere un piano coerente con la realtà del territorio e che tenesse in considerazione i mutamenti morfologici. Le tavole su cui si basavano i precedenti studi, infatti, erano vecchi di oltre dieci anni. In questo lasso di tempo – prosegue Porcu – in paese sono sorti nuovi quartieri e nuova viabilità che va senz'altro presa nella dovuta attenzione. Questo studio pone le basi per un percorso di uso sostenibile e consapevole del territorio, oltre a poter ragionare su opere di mitigazione».

Classificazione

Con il nuovo piano, continua il sindaco, «vaste aree del paese in precedenza rientranti nella classificazione di massima pericolosità potranno essere declassate. Sia chiaro, dobbiamo ancora lavorare per consentire di approvare le varianti urbanistiche e al Pai necessarie per rendere vigenti le variazioni».

I prossimi passi

«Proseguiremo con il coordinamento allo studio del Cixerri e del reticolo minore, oltre a iniziare subito interlocuzioni per programmare le future opere di mitigazione. Auspichiamo di completare l'iter nel più breve tempo possibile. A questo proposito abbiamo accolto la proposta di rinviare l'udienza della causa pendente sui vincoli a marzo 2022, con la speranza che non sia più necessario per il Comune continuarla».

