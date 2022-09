Rischio alluvioni, minoranza all’attacco 

Il riferimento è ai fiumi Durci, Sassu, San Gemiliano e Sa Cora, le cui acque si riversano sul torrente principale, il rio Matzeu, che attraversa la cittadina. «Ci piacerebbe sapere se le cifre stanziate per il contenimento dei pericoli siano sufficienti o se verranno incrementate – incalza l’opposizione – ma anche se sono in programma ulteriori misure per scongiurare gli eventi calamitosi ed evitare così altri disastri, con impatti devastanti sull’agricoltura, già messa in ginocchio dalle difficoltà economiche e sociali in corso».

«Nel territorio di Sestu gli alvei dei canali sono in abbandono e le risorse stanziate non bastano». A lanciare l’allarme è la minoranza che, alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi nelle Marche, dove lo straripamento dei fiumi ha causato morti e distruzione, attacca denunciando «lo stato di incuria dei corsi d’acqua del territorio comunale e l’enorme pericolo in caso di alluvione».

L’attacco

In campo sono scesi i consiglieri Francesco Serra, Giuseppe Picciau del gruppo Sestu Domani e Annetta Crisponi di Articolo 1 che stasera, durante il Consiglio comunale, presenteranno un’interrogazione alla sindaca Paola Secci e alla Giunta per chiedere «quali interventi questa amministrazione intende mettere in campo per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua presenti nel nostro territorio già colpito duramente dalla tempesta dello scorso agosto».

Il riferimento è ai fiumi Durci, Sassu, San Gemiliano e Sa Cora, le cui acque si riversano sul torrente principale, il rio Matzeu, che attraversa la cittadina. «Ci piacerebbe sapere se le cifre stanziate per il contenimento dei pericoli siano sufficienti o se verranno incrementate – incalza l’opposizione – ma anche se sono in programma ulteriori misure per scongiurare gli eventi calamitosi ed evitare così altri disastri, con impatti devastanti sull’agricoltura, già messa in ginocchio dalle difficoltà economiche e sociali in corso».

La paura

Per Serra, primo firmatario dell’interrogazione, Picciau e Crisponi, si deve essere consapevoli che eventi come quello che ha colpito le Marche ma anche Sestu nel 2008, si potrebbero verificare nuovamente nei prossimi mesi e anni, anche a causa dei cambiamenti climatici, e per questo sollecitano la manutenzione urgente dei canali. «Occorre evidenziare la marcata erosione delle sponde dei canali, con la proliferazione di canne palustri, alghe e insetti all'interno dei bacini – scrivono -. Non è sicuramente un bel biglietto da visita in previsione della stagione autunnale, con il timore che, causa del degrado galoppante, il livello dei fiumi, in caso di forti piogge, possa alzarsi ed esondare in alcuni punti. A oggi», evidenziano, «si sono susseguiti solo annunci e proclami tesi ad assicurare investimenti sulla pulizia dei canali, sulla sistemazione dei fiumi e su un piano strategico volto a limitare i pericoli sul nostro territorio, ma nulla ancora è stato fatto».

La replica

Replica Roberta Recchia, assessora all’Agricoltura: «Il Comune ha programmato per tempo il reperimento delle risorse necessarie alla pulizia dei corsi d'acqua partecipando ad un bando regionale attraverso il quale è stato richiesto un contributo di 230mila euro per il 2022 che consentirà di lavorare su circa 35 km di corsi d'acqua nel territorio di Sestu. Temendo le lungaggini della burocrazia», aggiunge, «abbiamo anticipato queste somme con un'applicazione di avanzo di amministrazione in modo da riuscire ad anticipare il più possibile le lavorazioni che infatti partiranno a breve. Oltre ciò abbiamo recuperato ulteriori 60 mila euro da destinare alle manutenzioni delle infrastrutture rurali per agire subito sulle situazioni maggiormente critiche».

