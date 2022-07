Rischia la vita per una pasta al bar 

Al primo morso ha sentito «subito» che qualcosa non andava. Prurito alla gola, riduzione dell’udito, uno starnuto. Quando ha finito di mangiare la pasta alla marmellata è dovuta correre a casa per poi fare le scale, aprire la porta, prendere antistaminico cortisone e adrenalina. «Fortunatamente abito vicino». Poche decine di metri per scansare all’ultima curva una «reazione grave» e avere salva la vita. «Ho perso i sensi, sono stata portata in ospedale con l’ambulanza e ricoverata, per una settimana mi sono sentita debole e stanca, dormivo ore».

Una brutta esperienza

L’allergia alimentare è un problema serio e Annakarin Sorbellini, cagliaritana di 22 anni trapiantata a Milano, lo sa bene. Era cosciente sin dalla nascita di esserne affetta, ma pochi mesi fa stava per accadere l’irreparabile nonostante avesse domandato più volte se nella pasticceria in cui lei, la madre e la sorella avevano deciso di fermarsi per colazione avessero prodotti privi di latticini e suoi derivati: sarebbero stati deleteri. È accaduto in un locale a breve distanza da piazza Garibaldi. Da tempo la ragazza cerca un accordo coi titolari, ma sinora il tentativo di transazione non ha avuto successo. I contatti si sarebbero interrotti. «L’ultima volta li abbiamo cercati a inizio luglio», sottolinea Sorbellini: «Non ci hanno risposto». Così ora l’avvocato Annamaria Busia sta preparando una citazione: si andrà in causa davanti al Tribunale civile.

Il prodotto sbagliato

Ma l’obiettivo, spiega la giovane, non è la richiesta di risarcimento in sé. «È far capire a tutti che il mio problema riguarda tante altre persone ed è grave e pericoloso. Le allergie alimentari non sono uno scherzo, si rischia la vita». Ecco perché quella mattina aveva spiegato al cameriere le sue difficoltà e chiesto, ripetutamente, se nei prodotti in vendita potessero esserci contaminazioni. «Il dipendente dopo essersi rivolto al pasticcere mi aveva detto di stare tranquilla, a loro dire non c’era pericolo». Per maggiore sicurezza la 22enne si era avvicinata al bancone e aveva domandato se eventualmente fossero disponibili paste vegane, per lei commestibili. «La risposta era stata negativa, però mi avevano assicurato che quel che loro facevano era privo di derivati animali e che dunque non c’erano controindicazioni». A quel punto la colazione era cominciata. E subito erano arrivate le conseguenze.