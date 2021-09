Rischi dalle trivelle, geologi al lavoro 

La battaglia civica per la difesa dell’acqua di San Leonardo prosegue imperterrita e si arricchisce di nuovi capitoli. È in fase di elaborazione un documento scientifico ufficiale firmato da Luigi Maccioni, Roberto Chetoni e Marco Marchi, idrogeologi di fama internazionale che bene conoscono San Leonardo. Un articolo con dati scientifici che spiega in maniera puntuale il rischio delle trivellazioni e di futuri emungimenti d’acqua dalle falde sotterranee della borgata montana.

Il loro impegno ora sarà ancora più determinante per la tutela del territorio dopo le devastazioni dell’incendio perché potranno studiare approfonditamente i diversi comportamenti del suolo e sottosuolo, il rischio idrogeologico di smottamenti e frane.

L’interrogazione

Invece in Regione martedì 7 settembre l’assessore all’ambiente Gianni Lampis risponderà all’interrogazione presentata dal consigliere regionale Annalisa Mele con i colleghi di partito Michele Ennas, Ignazio Manca e Andrea Piras per avere chiarimenti sui tanti aspetti che ancora rimangono oscuri. L’assessore Lampis, nel question time, dovrà chiarire se le perforazioni nella concessione mineraria “San Leonardo”, «possano mettere a rischio l’intero sistema naturalistico e idrogeologico dell’area». L’autorizzazione concessa dalla Regione nel 2019 è avvenuta senza procedura di valutazione ambientale, cosa che ha fatto insospettire la Mele e i comitati civici in difesa dell’acqua di San Leonardo. La Mele chiede che «venga immediatamente avviata una ispezione per valutare se a seguito dell’effettuazione delle prime trivellazioni per la ricerca di acque minerali sia stato modificato il regolare flusso delle acque».

Le trivelle

Il pericolo per la falda di San Leonardo è stato sottolineato bene in diversi altri lavori scientifici e nell’assemblea civica del 2 luglio scorso a Santu Lussurgiu, Maccioni, 71 anni, infatti evidenziava che «le nuove trivellazioni possono compromettere non solo la consistenza della falda acquifera sotterranea ma anche mettere a rischio la stessa sopravvivenza delle famose sette sorgenti della borgata». Anche gli studi geologici precedenti (dello stesso Maccioni e di Roberto Chetoni) negli anni ’90 hanno mostrato che le perforazioni possono irreparabilmente destabilizzare l’equilibrio idrologico.

La minoranza

La minoranza in Consiglio comunale ha deciso sensibilizzare la comunità lussurgese e informarla del probabile rischio che l’acqua di San Leonardo possa essere persa: «Continuiamo ad asserire che un intervento del genere non può definirsi “sotto controllo”. L’esperienza ed il sapere dei più anziani ricorda sempre che macchinare con l'acqua può portare al prosci ugamento della falda», spiega Giovanni Matta capogruppo di opposizione.

I comitati civici Le Settefonti e Acqua San Leonardo sottolineano la pericolosità delle perforazioni, rischio evitabile se la Regione avesse adottato in partenza la valutazione di impatto ambientale, «ora non ci possiamo più permettere di commettere leggerezze e dobbiamo tutelare con tutte le forze l’ambiente e la falda di San Leonardo», spiegano.

