Riscaldamento, costo del gasolio su del 49% 

Oltre ai suggerimenti su come ogni italiano può tagliare i consumi il Piano firmato dal ministro Roberto Cingolani fissa nuovi paletti sull’accensione degli impianti di risaldamento, ma non solo. La temperatura dovrà essere ridotta di un grado: a 17 per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e a 19 per tutti gli altri stabili. L'accensione viene ridotta di 15 giorni (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni quella di fine esercizio) e di un’ora al giorno. In Italia questi orari cambiano da comune a comune: esistono sei zone climatiche e ognuna ha data di inizio e di spegnimento diversa.

In mancanza del metano si viaggia a gasolio. La stragrande maggioranza degli impianti condominiali della Sardegna bruciano quel combustibile e le spese di acquisto, già salite lo scorso anno, sono destinate ad aumentare.

Federcosumatori ha calcolato il balzo: +49%. Oltre alle bollette elettriche che, nel caso di chi abita in un palazzo sono quelle dell’appartamento e quelle del condominio. Per cercare di stringere sui consumi due giorni fa il Governo ha varato il Piano nazionale di contenimento ma la paura che questo non possa bastare è tanta.

Il piano

Il calendario sardo

Nell’Isola buona parte dei comuni ricadono in zona C, in questo caso i riscaldamenti andranno accesi dal 23 novembre (e non più dal 15) al 24 marzo (e non al 31) per nove ore (e non 10) al giorno. Molti sono poi i centri che ricadono in zona D: i riscaldamenti verranno accesi dal 9 novembre all’otto aprile per 11 ore. Per i paesi che invece ricadono nella zona B case e uffici verranno riscaldati sette ore dal 9 dicembre al 25 marzo.

I rincari

Malgrado i tagli le caldaie richiederanno molto gasolio, «anche perché sono tanti gli impianti datati in Sardegna, o con tubature vetuste, che quindi hanno bisogno di grandi quantità di carburante», spiega Mimmo Greco, presidente dell’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari. E, secondo un recentissimo studio di Federcosumatori, le spese che dovranno affrontare le famiglie per l’acquisto del gasolio aumenteranno del 49%. Esempio: per scaldare un appartamento di 100 metri quadri la spesa ammonterà, quest’anno, a 2.309 euro, mentre nel 2021 si fermava a 1.545 euro.

Previsioni nere

I professionisti del settore, cioè chi gestisce i condomini, sottolineano che è ancora presto per parlare di gasolio e certificare i reali aumenti dei costi , «anche perché le quotazioni cambiano di giorno in giorno», spiega Caterina Vincenti. E concordano anche sul fatto che chi vive in un condominio affronta questo periodo con il timore che i costi lievitino troppo. «Sono spaventati anche perché il rincaro l’abbiamo già registrato lo scorso anno e la paura è che cresca ulteriormente e di molto – afferma Ornella Aretino – Cercheremo di risparmiare dove si può e di utilizzare il riscaldamento magari solo nelle giornate di maggior freddo, anche se non sarà semplice».

«Sì, l’aumento c’è già stato la stagione precedente nell’ordine del 10% – puntualizza Caterina Vincenti – Ora si faranno i primi carichi a novembre e vedremo a quanto ammonterà il rincaro. I condomini in generale sono intimoriti: già hanno avuto bollette elettriche triplicate per i propri appartamenti, poi ci saranno gli aumenti anche per i consumi elettrici delle parti condominiali e quelli del riscaldamento. Per questo è giusto che vengano informati per tempo di quel che potrà accadere».

«Esistono troppe incognite così come tante speculazioni – conclude Mimmo Greco – L’aumento del gasolio a mio avviso non sarà molto alto ma si sommerà a tutti gli altri aumenti e per le famiglie non sarà facile. Si dovrà comunque risparmiare, magari riconsiderando il numero di ore di accensione».

