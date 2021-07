«Risarcimento danni alle popolazioni in tempi ristretti» 

«Davanti alla devastazione ambientale tutti gli altri temi diventano secondari». E così, come deciso in conferenza dei capigruppo, oggi in Consiglio regionale a partire dalle 11 si discuterà di emergenza incendi. Interverrà anche il presidente della Regione Christian Solinas che ieri sera ha annunciato l’avvio delle procedure per garantire alle popolazioni colpite dai roghi un rapido ristoro dei danni.

Comitato operativo

Già ieri, prima ancora della fine dell’emergenza, su sua disposizione si è riunito il Comitato operativo regionale per elaborare lo schema operativo necessario per la perimetrazione del rogo, la valutazione dei danni e per predisporre la relazione tecnica necessaria per il riconoscimento dello stato d’emergenza nazionale. «Abbiamo agito d’anticipo», ha spiegato, «per abbattere i tempi tecnici e abbreviare i passaggi che ci consentiranno di erogare risorse ai cittadini, per il risanamento di edifici pubblici e privati, per una ripartenza rapida».

«No mozioni e odg»

Intanto, mentre i componenti d’opposizione della commissione Ambiente chiedono al presidente Giuseppe Talanas la convocazione urgente del parlamentino, in vista della seduta odierna dell’Aula arriva l’appello del capogruppo della Lega Dario Giagoni: «Non perdiamo tempo con l’approvazione di mozioni e ordini del giorno che spesso allungano i tempi: meglio una reale proposta di legge che ci consenta di agire nell’immediato, da parte mia chiederò di dotare la nostra Regione di una sua flotta aerea».

Fondo RescUe

Su Facebook Silvio Berlusconi ha annunciato di aver chiesto alla Commissione Ue di attivare i mezzi del fondo RescUe, «cioè aerei, elicotteri, unità di pompaggio e ospedali da campo per combattere gli incendi boschivi e di adottare strumenti straordinari per sostenere l'economia del territorio, le aziende e le famiglie di fronte all'emergenza», e poi di attivare «il Fondo di solidarietà dell'Unione europea che dà sostegno finanziario agli Stati membri in caso di grandi calamità naturali». Lo stesso ha chiesto l’europarlamentare della circoscrizione Isole Francesca Donato (Lega). Per il deputato Mario Perantoni (M5S), «siamo abituati agli incendi, ma stavolta l’impatto è stato tragico, mai avevamo visto una distruzione simile, per questo ritengo sia doverosa un’informativa in Parlamento da parte del Governo».

Solidarietà romana

Manifestazioni di solidarietà sono arrivate dai ministri dell’Interno e della Semplificazione, Lamorgese e Brunetta. E dalle stanze romane del Partito democratico: «Presto arriverà lo stato d’emergenza del Governo, ora è necessario spegnere gli incendi, evitare ulteriori drammi e aiutare gli sfollati», ha detto il deputato ed ex ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. «Il Pd si impegnerà al massimo per sostenere in Parlamento le iniziative necessarie per recuperare aree e attività agricole», ha annunciato Susanna Cenni, vicepresidente della commissione Agricoltura a Montecitorio. Sul fronte sindacale, il segretario regionale della Cgil Samuele Piddiu ha chiesto a Giunta e Consiglio di «unire le forze per destinare risorse da investire in un intervento straordinario». È evidente infatti che «dovrà aprirsi al più presto una fase di confronto per definire gli interventi a sostegno di famiglie e imprese e per ricostruire il prezioso paesaggio boschivo spazzato via dalle fiamme».

L’accusa

Molto duro l’intervento di Pier Franco Devias di Liberu: «La politica italiana e sarda, quella di Draghi e di Solinas, hanno una grossa responsabilità in ciò che accade». Infatti, «mai una parola è stata spesa per decidere di spendere qualche spicciolo del Recovery per dotare la Sardegna di una flotta di Canadair. Una terra da sempre arsa e riarsa dal fuoco, che ogni anno deve elemosinare gli aerei dall’Italia». Devias ha ricordato Firma su Fogu, «la campagna che promuovemmo per la sensibilizzazione nelle scuole, la dotazione di velivoli, l’inasprimento delle pene per gli incendiari. Non fece nulla la Giunta Pigliaru, nulla ha fatto questa Giunta»

