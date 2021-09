Risacca e correnti, giornata da incubo 

Il suono del fischietto dei bagnini ieri è stato costante per tutto il giorno lungo i 47 chilometri della Costa Verde, come pure i richiami verbali e la presenza delle bandiere rosse. Molti bagnanti, però, non hanno resistito al tuffo fra le onde del mare mosso e a Scivu tre di loro hanno rischiato di annegare. A portarli in riva sono stati i bagnini del salvamento a mare del Comune di Arbus, Marianna Mainas e Davide Dessì, con l’aiuto di Riccardo Virdis del chiosco. Lavoro intenso a pochi giorni dalla proroga del contratto, in una stagione cominciata malissimo, con la morte di Fernando Porcu, il sessantenne operaio comunale di Villamar che si era tuffato per salvare la figlia in difficoltà a Gutturu ’e Flumini.

Trascinata al largo

Ieri il primo allarme è scattato in un tratto di mare distante dalla torretta, dove Caterina Baule, 60 anni, di Alessandria, non riusciva a tornare in riva. «Appena l’abbiamo notata – racconta Mainas – è apparso subito evidente che si trovava in difficoltà. Trascinata al largo dalle correnti che in quel punto non perdonano. Una corsa e l’ho raggiunta, tranquillizzata e aiutata a salire sulla tavola da Sup. È stata collaborativa. Non si è lasciata prendere dal panico, come quasi sempre accade, e questo ha facilitato l’operazione».

Padre e figlio

Poco dopo il secondo intervento. Questa volta a lottare contro le correnti erano Claudio ed Andrea Quaglini, padre e figlio, 57 e 18 anni. «A dire il vero – dicono Davide e Riccardo – Andrea alla fine ce l’ha fatta da solo, mentre la forza delle correnti è stata più forte di quella del papà. Con l’aiuto di un baywatch lo abbiamo salvato. Tutto si è risolto senza gravi conseguenze. Paura tanta. Nulla di più. L’augurio è che questi episodi siano da esempio per evitare i tuffi quando le onde sono alte».

È andata meglio nelle altre spiagge: nessuno dei bagnanti ha rischiato di annegare, ma a Pistis, Torre dei Corsari, Funtanazza, Gutturu ‘e Flumini, Portu Maga e Piscinas, tutti sono rimasti sordi al suono del fischietto e ciechi di fronte alla bandierina rossa.

Richiami ignorati

«È stata una giornata faticosa», ammette il coordinatore del servizio, Matteo Melis: «Fin dalla mattina sulle spiagge c’era molta gente. Tanti turisti. A nulla sono serviti fischi, inviti, bandierine rosse in evidenza, avvertimenti sulle correnti che nel mare aperto della Costa Verde sono pericolosissime. Abbiamo corso tutto il giorno in riva, avanti e indietro. Raggiungere la gente in acqua e convincerla ad uscire è stata dura».

