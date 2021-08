Ripreso dalla Polizia il concerto di Olbia non autorizzato 

Corre l’indagine sul concerto-provocazione di Salmo e il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso (titolare del fascicolo e magistrato con una passionaccia per il rock più duro) ieri ha iniziato a studiare gli atti trasmessi dalla Capitaneria di Porto di Olbia e della Polizia di Stato. Nei documenti si legge l’ipotesi di reato “evento non programmato – non autorizzato”. Si parla dunque della presunta violazione delle norme di pubblica sicurezza sugli spettacoli. Ma l’indagine (per ora a carico di ignoti) va oltre queste tematiche e riguarda soggetti pubblici e privati. Il pm sta lavorando per verificare se qualcuno (anche con incarichi politico-amministrativi) sapesse del concerto del rapper olbiese già nelle ore o addirittura nei giorni precedenti l’evento del 13 agosto.

Le deleghe di indagine sono alla Guardia costiera di Olbia (l’area dove è stato posizionato il palco è demaniale, oggetto di una concessione) e alla Polizia di Stato. Tra l’altro, ieri è emerso che personale del Commissariato di Olbia e della Questura ha effettuato riprese durante l’esibizione del rapper, inquadrando il palco e il pubblico con le videocamere, quindi Salmo e spettatori sono stati ripresi – senza mascherine e senza distanziamento – e il materiale video è in mano al pm.

«Nessuno sapeva»

La Procura ha acquisito anche il video postato da Salmo, una lunga dichiarazione con la quale l’artista dice sostanzialmente due cose: nessuno sapeva del concerto (per nessuno si intende Comune di Olbia, forze dell’ordine e gli stessi concessionari dello spazio sotto la ruota panoramica), organizzato con un nome falso; Salmo dice anche che la pubblicità della serata è avvenuto all’ultimo momento attraverso il tam tam come si faceva una volta. Le affermazioni del rapper sono importanti, soprattutto se vengono confrontate con alcune dichiarazioni formalmente raccolte dagli investigatori. La versione del rapper, in effetti, trova delle conferme. La provocazione era preannunciata, ma non vi erano certezze sul dove e sul quando.

«Era qui per parlare»

Stando a indiscrezioni, la Guardia costiera avrebbe sentito come persone informate sui fatti rappresentati della società proprietaria della ruota panoramica di Olbia, concessionaria dell’area demaniale dove era posizionato il palco. Le persone convocate dalla Capitaneria di Porto hanno spiegato che erano state programmate diverse serate di musica, il 12 agosto, ad esempio, con una strumentista che suona il violino elettronico. Anche il 13 era previsto uno spettacolo e i testi dicono che dei collaboratori di Salmo, poco prima del concerto, si sono presentati chiedendo se fosse possibile un “discorso di protesta” dello stesso Salmo dal palco. Le persone sentite, però, affermano anche che oltre al discorso, il rapper si è esibito anche con delle canzoni. Ora la Capitaneria sta valutando i fatti per un eventuale sanzione amministrativa (circa duemila euro) che potrebbe scattare (ma non vi è alcuna certezza) per i concessionari dello spazio demaniale.

«Non mi nascondo»

L’assessore comunale al Turismo, Marco Balata, in queste ore è al centro delle polemiche, per essere stato presente alla serata. «Io non mi devo nascondere – dice Balata – ero lì e ho ascoltato le parole di Salmo. Per il resto, come assessore, posso dire di non avere avuto alcuna certezza prima dell’esibizione del rapper, sul dove e quando si sarebbe svolta»

