«Riporteremo i grandi eventi»  

“

Sono un’assessora tecnica, il sindaco lo sa bene. Credo mi abbia scelto per le mie competenze in campo culturale e non per affinità politiche. Il mio impegno sarà quello di dialogare con tutti, dico tutti i comparti culturali. Questo dovrà essere il mio primo impegno: rilanciare il dialogo con chi la cultura la promuove e la diffonde

“

Ho avuto la fortuna di viaggiare molto e troppo spesso mi sono sentita chiedere dove fosse la Sardegna, dove si trovasse Cagliari. Isola sconosciuta, città inesistente. La cultura e le iniziative di prestigio a livello internazionale che metteremo in campo dovranno contribuire a cancellare quelle domande imbarazzanti

«Non solo non ci pensavo ma mai mi aveva sfiorato l’idea di fare l’assessora alla Cultura». Sincerità per sincerità: «Non era neppure una mia aspirazione». Detta così potrebbe sembrare una costrizione, una sorta di pesante fardello da sopportare. E invece Maria Dolores Picciau, 55 anni, giornalista, scrittrice, storica dell'arte, sprizza entusiasmo. Ammette la sua voglia di cimentarsi con una scommessa importante. «Ho accettato - dice - perché l’idea di poter fare qualcosa per la mia città nell’ottica di rilanciare Cagliari e la cultura nelle sue molteplici sfaccettature è per me determinante».

La telefonata

La chiamata del sindaco Truzzu l’ha colta alla sprovvista. «Non l’aspettavo, non era certo nei miei programmi. Sono sempre stata appassionata di cultura, il mio percorso professionale e giornalistico è sempre stato legato ala cultura nei suoi diversi ambiti. Musica, che ho coltivato in trent’anni di lavoro radiofonico. E poi la storia dell’arte, materia su cui mi sono laureata e che mi ha portato a organizzare diverse mostre. Teatro, che ho sempre seguito da giornalista e studiosa». Impegno che d’ora in poi Maria Dolores Picciau dovrà svolgere dall’altra parte della barricata, quella di amministratrice capace di portare a Cagliari manifestazioni importanti e scacciare la sonnolenza denunciata dagli operatori culturali (e dai consiglieri dell’opposizione).

I ritardi

«Parto dalla valorizzazione del lavoro già fatto», avverte, come non volesse minimamente criticare, neppur velatamente, chi l’ha preceduta alla guida dell’assessorato che governa non solo la cultura ma anche, spettacolo e verde pubblico, parchi, giardini e benessere degli animali.«Sono e resto un’assessora tecnica, il sindaco lo sa bene. Credo mi abbia scelto per le mie competenze in campo culturale e non per affinità politiche», commenta. «Il mio impegno sarà quello di dialogare con tutti, dico tutti i comparti culturali. Ecco, questo credo che dovrà essere il mio primo impegno: rilanciare il dialogo con le associazioni, con gli operatori con chi la cultura la promuove e diffonde. E poi ci sono i grandi eventi, le manifestazioni che devono spingere anche i non sardi a decidere di raggiungere Cagliari per assistere a uno spettacolo, un concerto, vedere una mostra. Ho avuto la fortuna di viaggiare molto, di visitare gli Stati Uniti e l’Asia, l’Europa. Ebbene, troppo spesso mi sono sentita chiedere dove fosse la Sardegna, dove si trovasse Cagliari. Isola sconosciuta, città inesistente. La cultura e le iniziative di prestigio a livello internazionale dovranno contribuire a cancellare quelle domande imbarazzanti». Per Maria Dolores Picciau, predisporre un progetto non veicolato una corretta comunicazione non serve, non aiuta. «Dobbiamo far parlare di Cagliari anche grazie ai grandi eventi».

La realtà

Sogni nel cassetto che rischiano di svanire quando la neo-assessora toccherà con mano i limiti di un bilancio. «So bene che non bastano certo i fondi del Comune, ma è anche questa la mia scommessa. Andare a scovare nuove risorse, lavorare sulle progettazione europea. Pianificare. Intanto ringrazio la presidentessa della commissione Cultura, Enrica Anedda, per avermi fatto trovare due progetti affascinanti su cui lavorare: il mosaico di Orfeo scoperto nel 1762 e trasferito a Torino e la costituzione di una casa museo dedicata a Filippo Figari».

Gli auguri

Investita - così racconta - da decine e decine di auguri per la nuova impresa, Picciau preferisce non rinchiudere in nomi e cognomi la valanga di manifestazioni d’affetto. Due nomi su tutti: «Gianni Filippini, il primo ad avermi chiamata, e Maria Frongia, la professoressa con cui mi sono laureata». Propositi, legittimo entusiasmo. Ora la realtà si chiama Giunta Truzzu. «Sono aggiornata e consapevole dell’attuale situazione. Il mio invito è quello del dialogo, di cercare sempre un accordo per il bene della nostra città». Parola di assessora tecnica che ieri ha toccato con mano gli umori non sempre sereni dell’Udc, il partito che pretende un suo assessorato e sperava forse di prendersi proprio quello affidato a Maria Dolores Picciau.

RIPRODUZIONE RISERVATA