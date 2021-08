Ripescaggio amaro per il Quartu 2000: un anno in trasferta  

Prima la gioia per l’insperato ripescaggio, poi la solita amara delusione: il Quartu 2000 tornerà a giocare in Promozione ma in campi lontani dalla città e con tanti disagi da affrontare.

Dopo il Sant’Elena, ormai in pianta stabile a Quartucciu di cui ha preso anche il nome, anche l’altra squadra di calcio cittadina è costretta a trovare alloggio altrove per via della mancanza di impianti che possano ospitarla. Il campo di Sa Cora è inagibile e inadatto ad ospitare gare ufficiali e lo stadio di Is Arenas continua a restare l’ombra di se stesso appeso a un contenzioso con il Cagliari calcio che ancora non ha trovato soluzione.

L’amarezza dei dirigenti

«Negli ultimi anni abbiamo fatto diverse volte domanda di ripescaggio e questa volta ci è andata bene» spiega il presidente del Quartu 2000, Donato Allegrini. Ma dopo la gioia è arrivata l’amarezza: «Non abbiamo un campo, abbiamo rimesso a posto quello di Sa Cora ripulendolo dai rifiuti gettati dai teppisti ma l’impianto non può essere utilizzato per le gare perché non è idoneo». I problemi riguardano soprattutto lo spogliatoio, «che è uno solo e troppo piccolo per potere essere adibito ad ospitare uomini e donne qualora nella terna arbitrale ci fosse appunto una donna». Quindi la conclusione «è che dovremo andare via. Abbiamo parlato con l’amministrazione e ci hanno detto che dobbiamo aspettare, come facciamo sempre. Non abbiamo più nient’altro da dire. Abbiamo manifestato le nostre richieste ed esigenze ma nonostante questo adesso dovremo rivolgerci altrove. Siamo nella rassegnazione più totale».

Il contenzioso Is Arenas

Sembrano lontanissimi i tempi in cui la città poteva offrire uno spazio attrezzato e a norma con lo stadio di Is Arenas, spazzato via dalla brevissima avventura del Cagliari calcio. L’ impianto attende ancora di conoscere la sua sorte, per via appunto del contenzioso con la società rossoblù che di fatto per ora, blocca ogni possibilità di recupero. Sul piatto c’è la questione del pagamento della Tari che il Comune, in base a questioni risalenti alle precedenti amministrazioni, esigerebbe anche per i 5 anni che il Cagliari di fatto era però andato via lasciando lo stadio. E c’è poi la questione anche ,che in base agli accordi, l’impianto doveva essere restituito così come era stata consegnato, ovvero con la pista di atletica rimessa in sesto e il campo in erba. Adesso si sta cercando di raggiungere un accordo per far si che l’amministrazione, che ha già pronto il progetto di recupero, possa tornare in possesso dell’ impianto e metterci finalmente mano.

A rischio il futuro del calcio

«La triste realtà è che non sappiamo dove andare» dice l’allenatore del Quartu 2000 Pierpaolo Valdes, «a Quartu nessuno ha uno spazio idoneo. Le squadre cambiano addirittura nome per potersi spostare. È a rischio il futuro dei ragazzi, con i genitori costretti a viaggiare per portarli agli allenamenti. Non c’è futuro per chi gioca a calcio». Settimo, dice ancora il mister, «ha costruito un super campo e così altri paesi piccoli, mentre invece una città come Quartu non ha niente e forse meriterebbe qualcosa di più». Per il prossimo campionato, «stiamo sondando il terreno, probabilmente le partite le disputeremo a Sestu, più complicata è invece la questione degli allenamenti. Noi per ora restiamo Quartu 2000, terremo il nostro nome, anche se dobbiamo andare a pagare l’affitto di campi in altri Comuni. Sperando che qualcosa si sblocchi».

