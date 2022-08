«Ripartiamo dall’insularità» 

«La scelta di avere come capolista la ministra Elena Bonetti non mi lascia stupito. È consuetudine ormai nei partiti avere gli stessi candidati in vari collegi. Certo, capisco anche che generalmente queste decisioni in Sardegna non si vivono bene, portano polemiche che terminano in breve tempo. Ricordo personalmente che la Sardegna ha eletto il mio amico, ed ex ministro, Beppe Fioroni. Lui allora e oggi Bonetti secondo me portano valore aggiunto alla lista. Così come penso che alla fine la ministra verrà eletta in un altro collegio dove è candidata».

L’avvocato Cassazionista, nato a Bosa ma con studio e casa a Nuoro, la politica l’ha scoperta nel nuovo Millennio. Ha fatto tutta la trafila, partecipando alle competizioni e portando sempre a casa il risultato: nel 2000 consigliere comunale a Nuoro del Partito popolare italiano; nel 2004, esponente de La Margherita, il salto in Consiglio regionale; nel 2013, tessera del Partito Democratico in mano, stacca il biglietto per Palazzo Madama. Nel 2018 altra rielezione, sempre al Senato. Nel 2020 segue Matteo Renzi in Italia Viva dove ricopre il ruolo di vicepresidente.

L’avvocato Cassazionista, nato a Bosa ma con studio e casa a Nuoro, la politica l’ha scoperta nel nuovo Millennio. Ha fatto tutta la trafila, partecipando alle competizioni e portando sempre a casa il risultato: nel 2000 consigliere comunale a Nuoro del Partito popolare italiano; nel 2004, esponente de La Margherita, il salto in Consiglio regionale; nel 2013, tessera del Partito Democratico in mano, stacca il biglietto per Palazzo Madama. Nel 2018 altra rielezione, sempre al Senato. Nel 2020 segue Matteo Renzi in Italia Viva dove ricopre il ruolo di vicepresidente.

E adesso Giuseppe Luigi Cucca punta a trasferirsi di palazzo, da Madama a Montecitorio.

«Mi trasferisco se gli elettori lo vorranno. La mia candidatura alla Camera credo sia una decisione di riguardo nei miei confronti. Con il numero di parlamentari ridotto diventa molto difficile poter entrare in Senato».

Corre alla Camera da numero due nel collegio proporzionale.

«La scelta di avere come capolista la ministra Elena Bonetti non mi lascia stupito. È consuetudine ormai nei partiti avere gli stessi candidati in vari collegi. Certo, capisco anche che generalmente queste decisioni in Sardegna non si vivono bene, portano polemiche che terminano in breve tempo. Ricordo personalmente che la Sardegna ha eletto il mio amico, ed ex ministro, Beppe Fioroni. Lui allora e oggi Bonetti secondo me portano valore aggiunto alla lista. Così come penso che alla fine la ministra verrà eletta in un altro collegio dove è candidata».

L’obiettivo di Italia Viva e di Azione è arrivare almeno al 5%?

«Ammetto che non ho mai contato i voti. A me piace portare le preferenze al mio partito. E alla fine le competizioni elettorali le ho sempre vinte. Sono dell’idea che in politica ci sono pochi sotterfugi davanti ai numeri: le elezioni si vincono o si perdono, ma in ogni caso si accetta sempre il risultato. Certo, mi rendo conto che a questo giro sarà più difficile se non altro perché Italia Viva è un “piccolo partito”. Anche se poi in Sardegna, così come ovunque, conta molto il rapporto diretto con le persone. Però posso dire una cosa?»

Dica.

«Ho dato tanto alla politica e mi ha restituito tantissimo, soprattutto in queste due legislature. Un onore, aver fatto parte del Senato italiano, che mi rende davvero orgoglioso. E non si può certamente affermare che non abbia partecipato attivamente alla vita parlamentare».

A proposito di vita parlamentare: dalla rielezione di Sergio Mattarella al principio di insularità in Costituzione, sono stati davvero mesi intensi.

«Assolutamente sì. L’ho detto tante volte e lo ribadisco: per me è stato un onore aver contribuito alla rielezione del presidente Mattarella. Quanto all’insularità, quello che dovevo dire l’ho detto in Aula».

E cioè?

«Vanno benissimo i festeggiamenti e ancor di più la grande soddisfazione registrata per un fatto che entra nella storia di questa terra».

C’è un però, immagino.

«Esatto. Adesso bisogna che i futuri parlamentari sardi, che purtroppo ipotizzo non saranno tantissimi, e magari anche i colleghi siciliani facciano sentire la propria voce fin da subito. Questo principio deve trovare gambe, che vuol dire risorse».

E siccome anche lei ha buone possibilità di essere rieletto, cosa farà?

«Se ci dovessi essere, sicuramente non starò mai zitto su questo tema. Ho dato atto a Michele Cossa e Massimo Fantola di essere riusciti, unendo tutte le anime politiche sarde, a portare questo provvedimento in porto. Oggi bisogna continuare a rimanere uniti su questo tema e vigilare sempre. Ripeto, la rappresentanza sarda sarà ridotta rispetto al passato, bisogna fare sinergia o non si andrà avanti».

La rappresentanza sarda dovrà fare i conti con diversi problemi, a partire da quello legato alle infrastrutture.

«Credo sia il tema peggiore che ci troviamo davanti. Ogni volta che prendo in mano la cartina della Sardegna e guardo la rete ferroviaria sorrido per non piangere. Dicono che è inutile investirci perché i sardi non viaggiano in treno. Io dico che non salgono sul treno semplicemente perché questi non esistono in Sardegna. Avevamo una grande occasione con il Pnrr e speriamo di poterla ancora cogliere. Lo continuo a ribadire da anni: non è possibile che a Nuoro non ci sia una stazione degna di questo nome».

Dalle infrastrutture alla continuità territoriale.

«Di questo tema si parla poco e male. Intanto, questo come il problema delle infrastrutture si può risolvere con il Pnrr ma anche e soprattutto grazie al principio di insularità: tutte le regioni devono avere le stesse opportunità per lo spostamento di persone e merci. Tutte. Un obiettivo che si può raggiungere se tutti i politici sardi sono compatti anche in sede di Unione europea. Non bisogna darsi pace fino a quando il costo per il trasporto di una merce da Milano a Roma non diventerà identico a quello tra Cagliari e Roma o comunque tra due località distanti gli stessi chilometri. E badi bene, non parlo di avere uno sconticino».

Nel grande libro delle rivendicazioni dei sardi altro capitolo riguarda il caro-bollette.

«Sul tavolo ci sono tante proposte e opinioni diverse che devono trovare una soluzione. Anche perché più passa il tempo e più il problema diventa pressante. È necessario mettere mano immediatamente a una situazione insostenibile per noi sardi. Non siamo mai riusciti a colmare il divario con le altre regioni e, anche in questo caso, il principio dell'insularità in Costituzione ci può aiutare».

La ricetta anti spopolamento?

«Il problema non è solo legato ai servizi, che nei territori interni mancano, ma nell’avere le stesse opportunità per tutti i sardi. Penso alla sanità, disastrosa nell’ospedale di Nuoro e non solo. Penso ai giovani, che in molti campi rappresentano delle vere eccellenze ma non qui, nella loro terra. Studiano, primeggiano ma poi vanno via perché in Sardegna purtroppo mancano le opportunità di lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata