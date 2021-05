«Ripartiamo a canestro» 

Quella strada la conosce molto bene. Come nessun altro, perché in via Rockefeller ci bazzica da mezzo secolo. Da giovane giocatore, al Palazzetto da superstar con il Brill, da “americano” con l’Esperia e negli ultimi sedici anni da dirigente federale, con l’ingresso della Fip dal quale si scorge quello del PalaPirastu. Adesso Tore Serra – non chiamatelo Salvatore, non si gira – è diventato il padrone di casa della federazione, prendendo il testimone da Bruno Perra, neo presidente del Coni sardo. «Lo sapevo, era nelle cose, quando Bruno ci ha comunicato la sua decisione di correre per il Coni, mi era stata fatta formale richiesta ed eccomi qui».

Ha 66 anni, oltre cinquanta in campo, vice preside a Su Planu, docente di pallacanestro in un quartiere del quale è una delle icone, Serra conserva lo stesso entusiasmo di sempre. Per uno che ha visto il basket, quello vero, per uno che ha battuto l’Ignis sempre lì, in via Rockefeller, sedersi sulla poltrona più importante è motivo d’orgoglio. «Sì, però non ho tempo di festeggiare o coltivare sogni, dobbiamo ricominciare a giocare, il movimento è in crisi e non per colpa di scelte sbagliate, ma per questa pandemia che ha messo in ginocchio le società, i settori giovanili, la base del nostro sport». La sua elezione – 99 società hanno votato, erano 108 ma nove non si sono riaffiliate – coincide con la riapertura dei centri minibasket all’aperto: «Mi hanno già chiamato alcuni amici istruttori, colpiti dall’entusiasmo dei bambini».

Contro il virus

Già, la pandemia. «Prima dell’esplosione del Covid, eravamo la seconda federazione in Sardegna per numero di tesserati e la quarta in Italia fra quelle del basket, il mio compito sarà anche quello di ritrovare e mantenere quelle posizioni, non sarà facile». Non si vivrà di solo entusiasmo. «Sì, cercheremo di aiutare quanto possibile le società in difficoltà con i ristori economici previsti per lo sport, in questo avere un uomo di sport e di basket come Perra nel Coni sarà un vantaggio per tutti».

Il caso Cagliari

Sassari resta un’oasi. «Non ho perso una partita. Vedere la Sardegna primeggiare in campo europeo e in Italia era impensabile, prima del fenomeno Dinamo. Cagliari? Se avessi avessi la bacchetta magica, porterei la Nba. Dobbiamo avere la fortuna di trovare imprenditori che investano su una serie B, per esempio, da lì si potrebbe ripartire». Ripartire, parola magica: «Faremo subito la coppa del Centenario, con le società femminili. E la coppa Primavera, quasi certamente, con tutti i settori giovanili. Ricominceremo, appena saremo liberi».

