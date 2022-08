Riparte la rinascita della città 

Il Comune è pronto a ridisegnare le porte d’ingresso di Carbonia e dei suoi due centri satellite. Per farlo chiama all’appello architetti e progettisti che vogliano cimentarsi in un concorso di idee per redarre un piano , da sei milioni e 300 mila euro, su misura per la città di fondazione che guarda al futuro valorizzando il suo passato.

Il bando

C’è tempo sino al 7 ottobre per rispondere al bando intitolato “Le nuove porte della città resiliente e smart” che vuole porsi in continuità con i progetti che, all’inizio del nuovo secolo, hanno permesso la realizzazione di un immenso programma di recupero del patrimonio urbanistico e architettonico dal centro di Carbonia sino alla Grande miniera di Serbariu. Un programma premiato, nel 2011, con il Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa: «Si è lavorato da piazza Roma alle piazze Santa Barbara di Bacu Abis e Venezia di Cortoghiana, dai principali edifici del centro fino ai grandi spazi pubblici e percorsi minori – spiega il sindaco Pietro Morittu – ora che all’orizzonte ci sono imponenti finanziamenti ai quali la città può accedere, si è deciso di puntare l'attenzione sulle principali porte d’accesso, ovvero via Roma, ingresso in città dal Centro intermodale e dalla miniera e poi la via Principe Amedeo che collega Cortoghiana alla viabilità provinciale, e il viale della Libertà, dalla piazza Santa Barbara, a Bacu Abis». L’obiettivo è avere un'ampia serie di progetti «che rispondano – ribadisce l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Mascia – a quanto richiesto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ovvero puntare, e in questo stiamo mettendo il massimo impegno in sinergia con gli uffici, al recupero del passato e al contempo alla sostenibilità ambientale, alla qualità ecologica dello spazio urbano, alle nuove tecnologie e all’efficientamento energetico. Avere un parco progetti di alta qualità, già definiti a livello di fattibilità tecnico-economica, consentirà di poter accedere con tutte le carte in regola a importanti risorse che via via saranno destinate ai territori come il nostro».

La richiesta

Alta qualità appunto, questa viene richiesta agli architetti e agli studi di progettazione che vorranno cimentarsi nel concorso di idee «che porti a progettazioni che possano essere anche modulari, ovvero non per forza da realizzarsi tutte nello stesso momento, ma sulla base delle risorse in arrivo – continua l’assessore Mascia – quindi passare dalle idee per una città sempre più “smart, digitale e sostenibile”, a quelle, ad esempio, per il recupero della cosiddetta “città giardino” con un verde ridisegnato in zone dove oggi è praticamente assente». Per i concorrenti è una sfida importante anche dal punto di vista economico: «Oltre ai premi per un ammontare di 55 mila euro nell’immediato, – conclude Mascia – il vincitore passerà al secondo grado di valutazione e avrà diritto, se l'opera è finanziata anche a redigere gli atri livelli progettuali che, per un importo complessivo di oltre 6 milioni e 300 mila euro corrispondono a quasi settecentomila euro di opere di servizi di ingegneria.