Riparte la chirurgia oculistica 

A distanza di oltre quattro anni dall’ultima operazione sono finalmente ripresi nell’ospedale Nostra Signora di Bonaria gli interventi di oculistica, in particolare si sono svolti con le prime sedute operatorie quelli legati alla cataratta.

Gli interventi

«L’attività di chirurgia oculistica, interrotta nel 2018, è ripresa con gli interventi in day service per le cataratte - dice Giorgio Carboni, direttore generale della Asl del Medio Campidano - per i pazienti è previsto un ricovero di poche ore con la dimissione in giornata. L’operatività chirurgica è assicurata dalla collaborazione degli oculisti dell’ospedale di San Gavino con i colleghi del policlinico dell’Università di Cagliari e avrà un calendario settimanale con una seduta chirurgica ogni martedì in cui saranno operati in media cinque utenti. Le agende sono già pronte e gli interessati possono prenotare l’intervento negli sportelli Cup della Asl a San Gavino, Guspini, Villacidro e Sanluri».

Si tratta di un riavvio molto atteso e importante perché i problemi alla vista interessano un altissimo numero di persone anziane. Infatti, secondo i dati della Asl del Medio Campidano ogni anno sono circa 3mila le richieste di prestazioni di chirurgia oculistica. Per questo motivo il direttore generale della Asl si è impegnato con forza per l’attivazione del reparto oculistico.

Nuovo personale