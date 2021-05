Riparte il Trenino verde 

Tutti in carrozza il prossimo 22 maggio da Arbatax fino a Gairo, dall’Ogliastra ha inizio la stagione turistica in stile “primavera estate” del Trenino Verde della Sardegna. Ieri Arst ha diramato una prima ipotesi di calendario. Nel rispetto delle regole dettate dall'emergenza sanitaria, il primo viaggio si compirà in 62 chilometri, quelli che dalla frazione marinara tortoliese portano i turisti ai territori di Villagrande Strisaili, Elini, Lanusei, Arzana e dritti senza sosta fino a Gairo Taquisara. Si replica il 23 maggio, al mattino si potrà partire anche da Mandas per arrivare a Seui. Sei le linee attive per questa stagione: Mandas-Laconi, Laconi-Sorgono, Mandas-Seui, Arbatax-Gairo, Macomer-Bosa e Tempio-Palau.

Bello a metà

Tutto bellissimo se non fosse che in Ogliastra così tanta potenzialità sia sfruttata solo in minima parte. Il fatto che il Trenino viaggi a pieno ritmo solo nei mesi climaticamente e turisticamente più caldi è il primo punto critico, il secondo è costituito dalle manutenzioni del ponte di Niala, i lavori sono ancora fermi a causa dei problemi legati all’appalto, la chiusura della ferrovia in questo tratto compie già cinque anni. «Per quel che riguarda il ponte di Niala – fa sapere Carlo Poledrini, direttore centrale di Arst – confidiamo di affidare i lavori entro poche settimane perché le problematiche che si sono presentate dal punto di vista tecnico sono in via di superamento. Siamo fiduciosi anche per questa stagione».

L'organizzazione

Arst prevede ritmi di viaggio con partenze solo di sabato e domenica fino al 6 giugno, nella settimana successiva il fischio alla stazione lo si potrà sentire dal venerdì, tre viaggi a settimana fino al 12 settembre. Arst che deve ufficializzare e dettagliare il suo programma ha previsto anche le giornate di noleggio e otto giornate tematiche dedicate allo scrittore inglese D.H. Lawrence ancora da concordare con assessorato regionale al Turismo e Unioni dei Comuni.

Scrigno di storia e natura in cui il viaggio può ancora diventare suggestione estrema, l’Ogliastra attende il Trenino. Arst ha dato il via alla sostituzione delle traversine, l’impianto di nuovi bulloni nella linea ferrata che subiva i deragliamenti con i turisti al seguito. Il via alle manutenzioni straordinarie è partito con largo anticipo quest’anno, quando il calendario era ancora nel libro dei sogni degli operatori turistici. «Questa volta l'azienda ha messo grande impegno per evitare i deragliamenti a cui abbiamo assistito negli anni scorsi – si complimenta l’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde – è stato un grande investimento e un mantenimento degli impegni che erano stati assunti in passato».

Distanziati

Vista l’emergenza sanitaria si viaggerà con una disponibilità di posti a bordo limitata probabilmente al 50%. Gli operatori turistici fiaccati dalla pandemia sperano nel rilancio incoraggiato dall’arrivo dei fondi del Governo, «annunciati dalla ministra per il Sud Mara Carfagna – continua Giorgio Todde – mentre il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha preso con noi degli impegnati precisi e sembra che queste risorse, parliamo di 17 milioni di euro, siano in dirittura di arrivo. La cifra stanziata potrebbe proprio riguardare la Arbatax-Mandas, - conclude l’assessore regionale - è la tratta che avrà più fondi proprio perché è la più lunga. Dello stesso avviso è il Mibact che ha confermato la volontà di erogare nuove risorse che dovrebbero arrivare a 100 milioni di euro. Per tutto questo aspettiamo l’ufficialità».

