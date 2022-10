Riparte il cantiere sotto il ponte 

«Quando questa mattina ho visto la ruspa in azione sotto il ponte quasi non credevo ai miei occhi. Avrei scommesso che i lavori del nuovo parco sarebbero rimasti fermi in eterno». Lorenza Mallus abita in via Cannas e per tutta l’estate ha portato a passeggio il cane lungo gli argini del fiume facendo lo slalom nelle zone in cui il cantiere era stato aperto e poi subito chiuso: «Sono arrivati in luglio – ricorda – pensavamo poi al classico stop di Ferragosto e invece non si era più visto nessuno»

Il progetto

E invece no, il progetto “Montuori Parco Lineare rio Cannas", da un milione 400 mila euro, che andrà da via Lucania a viale Trento, è ripartito ieri mattina. Il frastuono dei mezzi al lavoro fino al tardo pomeriggio è apparso quasi piacevole a chi temeva di dover convivere con un’eterna incompiuta: «Pazienza per il rumore – dice Roberta Pusceddu, casalinga – l’importante che facciano in fretta. Lo stop, come spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Mascia – era arrivato dopo la richiesta di un adeguamento dei prezzi da parte della ditta appaltatrice. Ma una lunga interlocuzione con la direzione lavori e con il responsabile del procedimento ha permesso di giungere a valutazioni precise che hanno portato ora a una ripresa del cantiere. Se tutto ora dovesse procedere senza intoppi si potrebbe inaugurare il “parco lineare entro la prossima estate». L’attesa

Da via Lucania a viale Trento le novità saranno davvero tante, a partire dalla pista ciclabile e dal percorso pedonale dentro il parco con aree di sosta e sistemazioni a verde con nuove alberature che si aggiungeranno a quelle già esistenti lungo tutto il parco. Nel tratto compreso tra la congiunzione della rampa ciclabile che proviene dal marciapiede esterno e la pista ciclabile dentro il parco, sarà costruita una nuova rampa gradonata in calcestruzzo, rivestita in marmo bianco di di Orosei nel lato via Cannas. Inoltre è prevista anche la riqualificazione di una rampa di scale esistente sempre attraverso un rivestimento di lastre in Biancone di Orosei. Dove possibile, la riqualificazione avverrà anche sul versante orientale del fiume, alle spalle dei palazzi di corso Iglesias, tramite la realizzazione di una piccola piazza con delle sedute. Spazi da vivere anche nel lato via Cannas, sempre con sedute e alberi, dove si realizzerà anche la cosiddetta “piazza d’incontro”: negli intenti dei progettisti, in futuro, potrà ospitare piccole manifestazioni all’aperto, installazioni, arte di strada e altri eventi. «Tante le altre particolarità di questo grande progetto – conclude l'assessore – che i cittadini potranno scoprire nei prossimi mesi».