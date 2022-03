«Riparta la fiscalità di vantaggio» 

«Sarebbe dovuta essere una delle misure fondamentali, inserite nel Piano Sulcis, per dare ossigeno alle piccole e medie imprese del Sulcis. Invece la fiscalità di vantaggio (esenzioni fiscali e contributive), della cosiddetta “zona franca urbana” si è arenata e occorre che tutte istituzioni decidano di farla ripartire».

La battaglia

Parte dal gruppo del Pd del Consiglio comunale di Carbonia l’invito a non tralasciare alcuna mossa per far ripartire questo strumento fondamentale. Il capogruppo Giacomo Guadagnini solleva il problema partendo dai numeri «che tutti - sottolinea – possono verificare per capire che è necessario muoversi e farlo al più presto». Parte quindi dalla dotazione finanziaria per la Zona Franca Urbana del Sulcis Iglesiente: «Si tratta di 124.954.308 euro disponibile presso l'Agenzia delle Entrate dal 2014. Al bando avevano partecipato inizialmente 4.375 imprese e, dal monitoraggio del Mise, al mese di luglio 2018 risulta che in 3.604 hanno avviato la fruizione del beneficio per un importo di 60.090.990 euro. Risulta anche che a 233 è stato revocato il beneficio, per un importo di 5.892.482 euro e che 771 imprese, pur essendo stato concesso il beneficio, non hanno mai avviato la fruizione, per un importo assegnato di 22.865.557 euro».

Ricognizione

Guadagnini sottolinea poi che la «fruizione del beneficio fiscale può essere esercitata dalle imprese destinatarie in un arco temporale fino a 14 anni, per cui anche quelle che non hanno ancora attivato la fruizione potrebbero farlo in questo arco temporale. Al fine di superare questo vincolo, si rende necessaria una ricognizione sulle imprese che non hanno ancora avviato l'utilizzo del beneficio e, eventualmente, definirne in breve tempo la posizione, in modo da revocare il beneficio alle imprese che intendono rinunciare oppure che non sono più operative». La ricognizione è necessaria perché «qualora si accertasse che queste imprese, o parte di esse, non possono o non intendono più fruire del beneficio fiscale, la somma relativa contribuirebbe a incrementare l'importo disponibile, portandola fino a 28.758.039 euro. Questo importo costituirebbe la dotazione finanziaria di un nuovo bando e rappresenterebbe, in un periodo di profonda crisi come quello attuale, un importante aiuto per le imprese del territorio, che da tanto rivendicano la pubblicazione di un nuovo bando per l'utilizzo delle somme inutilizzate».