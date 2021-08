«Rioni spenti, non c’è solo il centro» 

Il centro storico brilla, gli altri rioni stanno a guardare. Luci e ombrellini colorati, musica e fiori abbelliscono e ravvivano le strade della zona storica di Iglesias, creando un'atmosfera suggestiva che cattura turisti e residenti.

Esclusi

Un tripudio di iniziative che piace, ma non manca di suscitare l'invidia delle altre zone della città. «Fuori dal centro c'è il nulla - sentenzia Sandro Esu, presidente del comitato di quartiere delle frazioni Bindua-Monte Agruxiau-San Giovanni miniera - Ma l'assenza di manifestazioni estive rispecchia la mancanza di attenzione che il Comune ha per tutte le problematiche: l'abituale disattenzione verso frazioni e periferie non può che tradursi nel disinteresse dei residenti verso la politica cittadina». La severa riflessione di Esu si associa al commento sconsolato dell'artigiano Paride Reale, che vive nel quartiere Col di Lana: «Gli altri rioni sono indubbiamente più trascurati e penso sarebbe una buona idea se, con la collaborazione di cittadini e Comune, venissero abbelliti così come è stato fatto nel centro storico. Mi vengono in mente i portici di via Commercio e piazza Lamarmora: anche iniziative così semplici che, però, costituiscono un incentivo per vivere meglio la città sia noi, sia i turisti».

La richiesta

Anche l'insegnante Eloisa Fanni ha di fronte il “buio”, nella zona Palmari Campo Romano: <Credo, però, che l'emergenza sanitaria abbia giocato un ruolo determinante in quanto idee e iniziative sono state abortite per il timore di nuove restrizioni. Tuttavia - aggiunge - l'amministrazione avrebbe fatto meglio a diluire gli eventi, proprio per evitare assembramenti in una sola zona. Un po' di attenzione in più non guasterebbe: magari un'installazione, qualche fiore».

Fuori dal coro

E anche gli operatori commerciali avrebbero beneficio. Enrico Cubadda, titolare del Baddy's, non ha lamentele da fare seppure il suo locale sia fuori dal centro storico. «Beneficiamo lo stesso del grande movimento creato dalle iniziative. Credo che l'amministrazione stia facendo bene, soprattutto in un momento così difficile. Del resto quando si programma bisogna fare delle scelte e privilegiare la zona maggiormente frequentata dai turisti».

I ricordi

Anche Claudia Priola, abitante di Villamarina, vorrebbe vedere più attenzione per tutto il rione Monteponi: «Anche dal punto di vista della valorizzazione del territorio. Ho la speranza che da settembre, con la formazione del gruppo Fai Monteponi Iglesias, siano possibili tante belle iniziative». Magari per rendere quella parte storica di Iglesias vivace come lo è stata in passato e come ricorda la nonna, Caterina, quasi novantenne: «Era una bomboniera, il viale un vero giardino curato nei minimi particolari. E per la festa di San Giovanni Battista, il 24 giugno, si facevano i fuochi che portavano allegria e richiamavano tanta gente».

