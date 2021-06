Rione Freccia Verde, fine dell’isolamento: ecco la nuova strada  

Fine di un incubo per gli abitanti del quartiere Freccia Verde a Quartucciu: dopo anni di attesa e proteste sono finalmente, iniziati i lavori per la realizzazione di via Arborea, la strada che costeggia il parco di via Solarussa e che garantisce un collegamento a norma fra il quartiere e il resto della città.

L’assessore

«Questo nuovo intervento non è altro che il proseguo degli altri impegni assunti da questa amministrazione in questi anni di attività – spiega soddisfatto l’assessore a lavori pubblici e ambiente Walter Caredda –. Abbiamo asfaltato diverse strade, ma con via Arborea l’iter è stato più lungo perché abbiamo dovuto espropriare dei terreni ai privati dopo la valutazione immobiliare dell’Agenzia delle entrate. Ma siamo soddisfatti, una volta terminata anche l’accesso al parco sarà più comodo».

Il rione isolato

Ma con questo intervento, per il quale l’amministrazione ha stanziato 460 mila euro, si risolverà soprattutto il problema del collegamento con la lottizzazione Freccia Verde, dove i residenti per rientrare nelle proprie case ancora oggi utilizzano una strada stretta, poco illuminata e soggetta ad allagamenti e dunque pericolosa, che consente il passaggio dei veicoli in senso alternato, con accesso da via Emanuela Loi, attraversando un’area destinata per poi immettersi in via Fordongianus. stato assicurato dall’ingegnere Davide Casu, responsabile del settore dei lavori pubblici e ambiente, che ha individuato un professionista sia per la progettazione che per la direzioni dei lavori».

I fondi

I soldi stanziati per l’intervento fanno parte di un avanzo di bilancio di oltre 5 milioni di euro destinati ai lavori pubblici che dovranno, obbligatoriamente, essere completati entro dicembre. Nell’elenco delle opere ci sono il polo museale, il restyling del municipio, il miglioramento del verde pubblico cittadino e il completamento della palestra di via Guspini.

L’iter

«A dicembre – fa sapere Caredda -, abbiamo presentato in Consiglio il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di realizzazione della strada in via Arborea ed è stata adottata in via definitiva la variante al piano urbanistico comunale, una settimana dopo è stata la Giunta ad approvare il progetto definitivo ed esecutivo del professionista. La pratica relativa agli espropri, costati 150 mila euro, è stata abbastanza lunga poiché era necessario notificare a tutti i proprietari la lettera degli espropri, questa procedura ha causato notevole ritardo nell’affidare i lavori alla ditta vincitrice della gara».

Gara a cui sono state invitate 15 ditte, iscritte alla piattaforma Sardegna Cat, anche se alla data di scadenza solo 8 imprese hanno presentato la loro offerta. «La migliore è stata presentata da una ditta che ha sede a Pirri ed è quella che ieri ha iniziato i lavori – conclude l'assessore -. Oltre alla realizzazione dell’asfalto, gli altri interventi riguardano l’esecuzione della rete fognaria, dei marciapiedi, dell’illuminazione pubblica, a riusciremo anche a realizzare il primo tratto di via Milis».

Ci è voluto tempo per dare in appalto l’opera perché prima abbiamo dovuto espropriare dei terreni privati, ora però siamo sicuri che la nuova strada sarà pronta entro la fine dell’anno