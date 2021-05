Rione Ateneo, strada e rotatoria da rifare 

Per le opere di urbanizzazione del rione Ateneo il Comune avrebbe pagato all’impresa più di quanto è stato fatto. E non solo. La rotatoria e la via Madrid non sarebbero collaudabili perché realizzate in violazione del capitolato d'appalto. Ad un anno dal completamento dell’intervento, il capo dell’Ufficio Tecnico, Tommaso Boscu, ha chiesto la restituzione di 27.477 euro, ma sarebbe anche pronta una segnalazione alla Procura.

La vicenda

Nel dicembre 2017 la Giunta aveva stanziato quasi 400 mila euro (399.828 euro) per il progetto di completamento di strade, marciapiedi e illuminazione del rione nato ai margini della provinciale per Monserrato. Uno dei due quartieri ideati con Piani integrati di investimento (l’altro è Dedalo), finiti con il fallimento delle società proponenti e con le urbanizzazioni rimaste incomplete, tanto che il Comune aveva poi battagliato anni per incamerare le fidejussioni. A maggio 2018, l'appalto era stato affidato a un'impresa con un ribasso del 26,85%. Dopo una serie di sospensioni dei lavori, varianti, perizie in corso d’opera, il 10 marzo 2020 era stato presentato il verbale di ultimazione dei lavori.

Il collaudo

A far emergere i problemi è stato l’ingegnere collaudatore Bruno Ligas che , dopo aver effettuato i controlli, ha lanciato la bomba. «Le opere – scrive – non sono collaudabili in quanto non conformi alle prescrizioni di contratto». A seguito di una revisione contabile, l’esperto ha chiarito che sono stati fatti lavori per 174 mila euro, ma che in corso d’opera l’impresa ha ricevuto acconti per 201.756 euro. «Risulta determinato», scrive l’ingegner Tommaso Boscu, chiedendo la restituzione, «un debito di 27.477 euro dell’impresa nei confronti dell’amministrazione». Ma c’è di più. Per l’Ufficio Tecnico le opere sarebbero collaudabili solo a condizione che l’appaltatore provveda, a proprie spese, «al rifacimento della rotatoria e dell’allargamento della via Madrid, con materiali previsti nel capitolato speciale d’appalto, previa rimozione dei materiali inidonei». Insomma, non solo ci sarebbero 27 mila euro di soldi in più, ma l’impresa dovrebbe sobbarcarsi lavori che l’amministrazione stima in altri 100 mila euro.

L'esposto in Procura

Sulla vicenda il Comune starebbe preparando una segnalazione alla Procura, anche se sulla complessa vicenda delle opere di urbanizzazione del Villaggio Ateneo, un'odissea che va avanti da oltre dieci anni, ci sono già state in passato almeno due indagini dei sostituti procuratori Emanuele Secci e Andrea Schirra: la prima su presunti ritardi nell’incameramento delle fidejiussioni da parte dell’Ente, l’altra sulla regolarità dei primi lavori. Nei mesi scorsi è emersa anche un’inchiesta del pm Enrico Lussu, proprio sulla rotatoria finita ora nel mirino del collaudatore. Tutti i fascicoli, in ogni caso, sarebbero stati archiviati o riassegnati. Il capo dell’Ufficio Tecnico, nella sua determina, ha dato sette giorni di tempo all’impresa per la restituzioni del credito, preannunciando una segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) «per gravi inadempienze contrattuali» nei confronti dell’appaltatore e del direttore dei lavori.

L'interrogazione

Sulla questione il gruppo Progetto per Sestu ha presentato un’interrogazione in vista del prossimo Consiglio. «Da oltre due anni», scrive la capogruppo Valentina Meloni, ingegnere, «sono state segnalate da alcuni cittadini delle irregolarità nell’ambito del capitolato d’appalto per le urbanizzazioni del Villaggio Ateneo. Vogliamo sapere cosa sta accadendo».

