Rio Foxi, i finanziamenti tornano a galla 

Il mega finanziamento da 4 milioni e 100mila euro per aumentare la sicurezza nella zona del Rio Foxi, e mitigare il rischio idrogeologico nel territorio quartese, è salvo. Le risorse - a seguito di una recente richiesta dell’attuale amministrazione comunale - sono state confermate dall’assessorato ai Lavori pubblici della Regione, e sono il frutto di una serie di stanziamenti assegnati a suo tempo al Comune per realizzare un progetto anti allagamenti. Di fatto in quindici anni non sono mai stati utilizzati. «Finanziamenti che sarebbero andati sicuramente perduti se non ci fossimo accorti della loro esistenza», commenta il vice sindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna.

La storia

Il primo finanziamento dedicato al tratto quartese del rio risale al 2006, esattamente quindici anni fa: 1 milione e 600mila euro, ma venne erogato solo un acconto di 160mila euro. Da allora tutto risulta bloccato da una serie di intoppi burocratici: a partire dall’approvazione del progetto che, andando a interferire con l’assetto idrogeologico del territorio, avrebbe dovuto ricevere il via libera di una commissione regionale composta da tutti gli enti competenti. Non solo: a complicare ulteriormente lo scenario sarebbero state alcune modifiche alle norme tecniche di attuazione del Pai, il piano di assetto idrogeologico a livello regionale, che di fatto hanno rallentato il percorso e allungato ancora di più i tempi di definizione del progetto. Nel 2009 la seconda tranche del finanziamento, 1 milione e 500mila euro, ma anche in questo caso il Comune aveva incassato solo il dieci per cento. Stesso discorso per gli altri due contributi destinati al tratto quartese del Rio Foxi: 360mila e 720mila euro, stanziati nel 2011 e nel 2012 per il completamento delle opere già finanziate e per la sistemazione idraulica del rio.

La svolta

Nelle scorse settimane è partita la corsa per salvare i finanziamenti. «Appena abbiamo saputo che queste risorse giacevano inutilizzate da anni nei residui del bilancio comunale», dice Sanna, «ci siamo immediatamente attivati per recuperarle e poter finalmente realizzare una serie di opere di primaria importanza per il territorio quartese. Abbiamo quindi interpellato l’assessorato regionale ai Lavori Pubblici per sapere se le cifre, precedentemente assegnate al Comune di Quartu, fossero ancora disponibili». Il 24 giugno la risposta della Regione arrivata nel palazzo comunale: «Ci ha confermato la presenza nel bilancio della Regione della tranche già prevista per l’annualità 2021», dice Sanna, «con l’avvertenza però che è necessario spendere quanto prima le risorse per poter accedere alle quote successive di finanziamento, e non incorrere nel rischio di cancellazione per avvenuta prescrizione delle assegnazioni».

Il traguardo

Un percorso travagliato destinato a concludersi con un unico mega progetto di cui si dovrà occupare il settore Ambiente nei prossimi mesi. «Ora bisogna correre», sottolinea Sanna, «entro il mese di luglio è necessario definire la destinazione delle somme con una variazione di bilancio e con la successiva modifica del piano triennale delle opere pubbliche. Fra le altre cose», aggiunge il vicesindaco, «occorrerà rapidamente ridefinire gli incarichi di esecuzione che nel 2006 erano stati assegnati ad un professionista che, ricontattato dalla nostra amministrazione, non ricordava nemmeno di aver partecipato alla progettazione delle opere».

