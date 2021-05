Rio Foxi, bonifica e nuovi argini 

Un piano da oltre 3 milioni di euro per mettere in sicurezza il Rio Foxi e mitigare il rischio idrogeologico in città. Le risorse sono state finanziate da tempo - la prima tranche da 1 milione e 600mila euro risale addirittura al 2006 - ma in quindici anni non si è fatto nessun intervento. Ora parte la corsa dell’attuale amministrazione comunale per recuperare i fondi attribuiti a suo tempo dall’Unione europea al territorio quartese e definire il progetto anti allagamenti.

Iter lungo 15 anni

L’iter - lungo e travagliato - parte nel 2006 con il primo finanziamento dedicato: 1 milione e 600mila euro, risorse stanziate dall’Ue per la manutenzione del corso d’acqua, nello specifico nel tratto a valle del ponticello. Un intervento che di fatto prevedeva l’innalzamento degli argini e la regolarizzazione dell’alveo. Ma dopo l’affidamento dell’incarico per la progettazione, tutto sarebbe stato rallentato da una serie di intoppi burocratici: a partire dall’approvazione del progetto che, andando a interferire con l’assetto idrogeologico del territorio, doveva ricevere il benestare di una commissione regionale composta da tutti gli enti competenti. Nel frattempo l’alluvione che colpì il territorio di Capoterra nel 2008 innescò diverse modifiche alle norme tecniche di attuazione del Pai, il piano di assetto idrogeologico a livello regionale, allungando ulteriormente i tempi di definizione del progetto.

Altri fondi

Nel 2010 il secondo finanziamento - sempre con risorse del Fondo Europeo - da 1,5 milioni di euro, destinato al rifacimento del ponte e alla riqualificazione di un tratto a monte del Rio Foxi. In ballo ci sarebbe anche un ulteriore contributo da 800mila euro, ottenuto da fondi riprogrammati dalla Regione. Un tesoretto da 3 milioni e 900mila euro in totale quindi, che aspetta di essere utilizzato da anni. «Il primo finanziamento risale a quando ero Presidente della Provincia», sottolinea il sindaco Graziano Milia, «credo sia arrivato il momento di definire il progetto e metterlo in pratica anche perché parliamo di un intervento fondamentale che ci consentirà di superare il rischio idrogeologico e investire sulla sicurezza di tutto il territorio».

Il nuovo piano

I vecchi progetti preliminari sono stati ripresi in mano dall’attuale dirigente del settore Ambiente Giulio Barca. Ora si tratterà di stilare un piano unico, in base anche alla nuova normativa e allo studio di bacino di tutto il tratto quartese del rio approvato a dicembre dello scorso anno, per poi definire l'intervento complessivo e far partire finalmente i lavori nel Rio Foxi, lì dove negli ultimi anni si è registrato un significativo tasso di inquinamento tanto da far scattare divieti di balneazione in piena estate nel tratto di Margine Rosso alla foce del rio. Un progetto complesso che impegnerà gli uffici dell’assessorato all’Ambiente nei prossimi mesi: l’obiettivo numero uno è innalzare gli argini del corso d’acqua nella parte che sta a valle e in quella a monte del ponte, e ricostruire lo stesso ponte, più sopraelevato rispetto a quello attuale.

