Rinviata Dinamo-Virtus 

Sassari. Nessuna nuova, cattiva nuova. La situazione dei positivi al Covid in casa Dinamo non migliora, anzi, sembra che ci sia almeno un positivo in più, forse due. E a questo punto le preoccupazioni per la Coppa Italia sono giustificate. Mercoledì a Pesaro (ore 18) la Dinamo dovrebbe giocare contro Milano: ottava contro prima al termine dell'andata. Le domande sono due: Sassari potrà scendere in campo, e se sì, in che condizioni?

Ieri il presidente della Legabasket Umberto Gandini ha preso atto che “non si sono verificati ad oggi cambiamenti tali da portare la ASL Sassari a rivedere la propria disposizione”. Quindi, resta la quarantena sino al 13 febbraio e salta come previsto anche la partita in programma domenica al PalaSerradimigni contro la Virtus Bologna. La seconda, dopo quella non giocata domenica scorsa a Trieste.

Pausa indigesta

La sosta di otto giorni è un danno per il Banco di Sardegna che stava bene fisicamente e mentalmente (vittoria larga contro Brindisi) e ha dovuto interrompere gli allenamenti di squadra. I positivi ai tamponi di sabato erano almeno 5 (col 35% dei giocatori positivi si rinviano le gare) ma pra dovrebbero essere 6. Sassari potrà giocare in Coppa Italia solo se avrà almeno 9 giocatori negativi, altrimenti sarà partita persa a tavolino vista l'impossibilità di un recupero. Ma scendere in campo senza un paio di giocatori, o con qualche giocatore debilitato (chi ha sintomi pur leggeri del Covid) non è certo l'ideale, tanto più se di fronte c'è Milano. Insomma, da qualunque parte la si guardi, la Dinamo è danneggiata.