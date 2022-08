«Rinuncio al posto fisso per amore dell’Isola»  

Il loro primo disco si intitola Torramus Sardos e per qualche anno viene portato avanti in duo. «Finito il lockdown, nonostante i danni subiti dalla categoria artistica, abbiamo deciso di rimetterci in gioco e ampliare il progetto per svilupparlo con due grandi artisti: Marco Bande, organettista e fisarmonicista di Sarule e Matteo Piras, polistrumentista quartuccese».

La sua voce oggi incanta diverse piazze dell’Isola, nei suoi canti racconta di una terra arcaica, orgogliosa, forte, accogliente e a tratti difficile. Ecco perché, attraverso la sua musica, Sabrina vuole dire ai giovani di avere il coraggio di restare in Sardegna. «È un messaggio semantico che ci ha spinto a distribuire il disco solo nelle piccole librerie dei centri storici, proprio per invitare i sardi a frequentarli e viverli».

«A Bressanone ho incontrato Alessandro Melis, anche lui emigrato, che è diventato non solo il mio compagno artistico, ma anche di vita», racconta, «ci siamo lasciati alle spalle la certezza di un futuro lavorativo con la consapevolezza, però, che l’amore per la nostra terra e il legame che ci lega sono più forti di qualunque cosa».

A trent’anni, come tanti suoi coetanei, è partita convinta di riuscire a costruirsi un futuro migliore lontano dall’Isola, ma in poco tempo il mal di Sardegna si è fatto sentire e Sabrina Sanna, cantante quartuccese, ha deciso di tornare nella sua terra e dare vita a “Animas”, un progetto musicale che unisce tradizione e innovazione.

Il talento

Momenti di grande emozione alternati all’allegria del ballo si intersecano in uno spettacolo unico, tra le note possenti di una chitarra che ti fa viaggiare, con le fioriture struggenti di una fisarmonica e i suoni ancestrali dell’Isola de “su sulittu”, dei tamburi e della trunfa, che accompagnano la voce melodiosa di una cantante che pare portata dal vento.

Gli esordi

«Fin da piccola ho coltivato questa mia grande passione che è diventata il mio progetto di vita. Ho avuto grandi esempi. Quartucciu ha dato i natali a grandi artiste come Elena Ledda, a lei va decisamente il mio pensiero come classe, sobrietà, eleganza vocale ed espressiva. Lei è un'artista che ha portato alto il nome della nostra città in tutto il mondo. Tra le altre ci sono anche Maria Carta per il suo pathos o Maria Sannia per la sua delicata dolcezza esecutiva».

Al suo ritorno Sabrina ha trovato una Quartucciu diversa e più forte. «Qui sono nata e cresciuta, e finalmente la vedo rifiorire, e questo mi riempie il cuore di gioia. Vedo una città che ora si affaccia con dignità all’Hinterland, con eventi culturali di spessore e un’amministrazione che ha ereditato una città difficile, a tratti sconfitta, ma che è stata capace di capovolgerne le sorti».

Le scelte

Oggi oltre a occuparsi di musica a 360 gradi, la giovane cantante gestisce anche un centro fitness. «Ho rinunciato a qualsiasi tipo di contratto che mi limiti nella gestione ed espressione della musica, gestisco il mio tempo autonomamente. Quando ero fuori mi sono resa conto che della mia città mi mancava tutto: i profumi, gli odori, l’aria che si respira. Tutto qui ha un sapore diverso, persino il cielo ha un colore diverso. Quando sono tornata è stato magico: ho sentito il vociferare dei pulli dei fenicotteri e ho pensato che alla fine proprio come loro ovunque andiamo alla fine torniamo sempre qui, a nidificare, a vivere per davvero».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata