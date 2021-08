«Rincorso e aggredito da un branco di cani» 

Nelle scorse settimane una ragazza era stata inseguita e morsa da un branco di pitbull in via Is Crus. L’episodio si è ripetuto lunedì sera lungo la strada che collega Sestu con il santuario di San Gemiliano, nel tratto dove finisce la pista pedonale e si prosegue dividendo la carreggiata con le auto. Un percorso che impegna ogni giorno decine di appassionati di jogging e passeggiate di tutte le età.

Il racconto

Questa volta a farne le spese è stato un ragazzo di 33 anni, inseguito e solo per un caso non raggiunto da tre cani randagi che si trovavano nei pressi della discesa che conduce alla chiesetta campestre. «Ormai nei pressi della pineta e lungo la strada si incrociano numerosi cani liberi, di tutte le taglie», racconta Marco Pinna, il giovane scampato all’inseguimento, «non mi sono mai preoccupato perché di solito quando li incroci non si muovono. Lunedì, invece, non so per quale motivo uno si è messo a correre e mi ha affiancato, poi anche gli altri, cercando di mordermi una gamba. Sono riuscito a saltare dentro un cortile privato, ma non si possono correre questi rischi».

Il precedente

Nelle scorse settimane tre donne erano state assalite da un branco di pitbull in una strada di periferia a Sestu. Una di loro era stata azzannata ad una gamba ed era dovuta ricorrere alle cure dei medici: un puntura antitetanica e un antibiotico per evitare infezioni, ma anche un grande spavento e una segnalazione al comando della Polizia Locale. L’episodio era avvenuto in località Is Crus, una strada asfaltata che attraversa gli orti e le aziende agricole, anche in questo caso molto utilizzata in questi mesi estivi per le passeggiate serali di giovani e anziani.

«Io e le mie amiche», aveva poi sintetizzato una delle tre donne su Facebook, «siamo state aggredite da tre cani, forse pitbull: una è stata morsa mentre correvamo ed è dovuta ricorrere alle cure mediche». Le ricerche dei cani da parte degli agenti della Municipale non avevano avuto seguito, visto che dopo l’aggressione il piccolo branco si era allontanato tra gli orti.

Le uccisioni

La presenza di randagi attorno alla chiesetta di San Gemiliano non è una novità, visto che a Sestu (ma anche nei centri vicini) esiste l’incivile tradizione di abbandonare gli animali e le cucciolate nei pressi della pineta. Un luogo dove numerosi volontari si impegnano, ogni giorno, a portare cibo e acqua alle colonie di animali, spesso attirandosi le ire di chi, in questi mesi, frequenta regolarmente il parco per trovare un po’ di refrigerio. In passato la convivenza tra agricoltori, frequentatori della pineta ed i cani è spesso sfociata in una mattanza degli animali: uccisi a bastonate, oppure con una fucilata. Nonostante le denunce degli animalisti, mai si sono scoperti gli autori.

La tensione

Nonostante i tanti soldi stanziati per le catture, le campagne di microchippatura ed il ricovero dei randagi nei canili convenzionati con il Comune, a Sestu il fenomeno del randagismo è sempre un’emergenza. Tanti sono gli animali che si vedono scorrazzare anche per le strade del paese e, in passato, i branchi hanno aggredito anche delle greggi di pecore: l’episodio più grave nel 2012 a Magangiosa con 70 pecore sbranate, ma anche altre 30 nel 2017 e una ventina nel 2018. Il canile comunale è stato finito e mai aperto, ma solo per il servizio di cattura, custodia e mantenimento dei randagi il Comune ha stanziato nel 2020 per due anni un importo complessivo di 681.814 euro. Nelle campagne, però, continuano a moltiplicarsi sia le segnalazioni sia di animali liberi che di pericoli per chi passeggia o va in bicicletta.

