Rinchiusa nel garage per ore dal compagno  

Rinchiusa in un’auto all’interno di un garage per parecchio tempo. Il sequestro di persona, ultimo grave episodio di una lunga serie, è stato denunciato da una giovane dell’est Europa ai carabinieri della compagnia: sotto accusa il compagno della giovane, un cagliaritano di 40 anni. Dopo la querela, la vittima è stata accompagnata dai militari in un luogo protetto, da un’amica, distante dall’uomo. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire la vicenda e valutare eventuali provvedimenti a carico del quarantenne.

Scia di maltrattamenti

Da quanto riferito dalla giovane ai carabinieri della compagnia, coordinati dal comandante Emanuele Macrì e dal responsabile del nucleo radiomobile Angelo Corrente, i maltrattamenti andavano avanti da diversi mesi. Aggressioni, minacce e soprusi mai denunciati dalla donna probabilmente per paura o per mancanza di possibili vie di fuga. Ma sabato la situazione sarebbe precipitata. L’uomo, al termine di un’animata discussione, avrebbe chiuso la compagna nell’auto all’interno del garage di casa nella zona di viale Elmas. I minuti sono trascorsi senza che la donna, spaventata, potesse liberarsi. Soltanto dopo un lungo periodo, il quarantenne l’avrebbe liberata. E lei, appena ha potuto, è corsa dai carabinieri.

In sicurezza

Le accuse sono state messe nero su bianco in una querel. Gli investigatori mantengono la necessaria riservatezza sulla delicata vicenda e sono al lavoro per accertare quanto accaduto. Verranno svolte delle verifiche sui telefoni cellulari e verranno ascoltati dei testimoni per capire quale fosse la situazione tra i due. Una convivenza che andava avanti da alcuni anni e che negli ultimi mesi sarebbe diventata molto difficile, sfociando nelle violenze dell’uomo. Per questo il primo passo è stato portare in un luogo sicuro la donna. La 27enne è ora con una conoscente sempre in contatto con i militari. E al compagno è stato per ora consigliato di non avvicinarsi alla giovane anche se potrebbe essere emesso a breve un provvedimento.

Spaventata

La situazione dunque è particolarmente delicata e il quarantenne oltre all’accusa di maltrattamenti rischia anche quella di sequestro di persona. Proprio per questo motivo gli investigatori della compagnia hanno deciso di svolgere tutte le verifiche del caso, garantendo però la massima tutela della donna. Ovviamente il compagno ha per ora parlato di accuse gonfiate e del tutto distanti dalla realtà. Potrebbero essere importanti le testimonianze delle persone che conoscono la coppia. Poi, una volta conclusi gli accertamenti, la Procura potrebbe prendere dei provvedimenti.

