Rincari senza freni, una stangata record su stipendi e pensioni 

Secondo il sindacalista il momento è cruciale: «Il Governo deve osare e introdurre misure straordinarie per affrontare tempi straordinari. Potrebbe per esempio allargare la fascia di esenzione innalzandola da 8mila a 10mila euro, o estendere il diritto alla quattordicesima mensilità a fasce di reddito più alte».

Un’emergenza economica che rischia di scavare un solco incolmabile tra benestanti e bisognosi del Paese, contro la quale non a caso sindacati e associazioni dei consumatori invocano un intervento immediato del Governo per ridistribuire almeno in parte la ricchezza nazionale. «Se non siamo morti di Covid, moriremo di povertà – lamenta con amarezza Alberto Farina, leader regionale della Cisl pensionati – tantissime famiglie con stipendi e pensioni medio bassi stanno infatti avendo problemi ad arrivare a fine mese e presto le difficoltà aumenteranno».

Alimentari, carburanti e bollette. Ma anche stabilimenti balneari, una pizza o un semplice caffè al bar. La valanga dei rincari non risparmia nessuno e mese dopo mese riesce a travolgere sempre più famiglie, molte delle quali trascinate nell’inferno della povertà. Il tasso di inflazione ormai arrivato al 7% ogni giorno rosicchia decine di euro da stipendi e risparmi dei sardi e a incassare la batosta peggiore sono ovviamente i pensionati e i lavoratori dagli stipendi più bassi, il cui potere di acquisto viene progressivamente indebolito.

Rischio Crac

Un’emergenza economica che rischia di scavare un solco incolmabile tra benestanti e bisognosi del Paese, contro la quale non a caso sindacati e associazioni dei consumatori invocano un intervento immediato del Governo per ridistribuire almeno in parte la ricchezza nazionale. «Se non siamo morti di Covid, moriremo di povertà – lamenta con amarezza Alberto Farina, leader regionale della Cisl pensionati – tantissime famiglie con stipendi e pensioni medio bassi stanno infatti avendo problemi ad arrivare a fine mese e presto le difficoltà aumenteranno».

Soluzioni

Secondo il sindacalista il momento è cruciale: «Il Governo deve osare e introdurre misure straordinarie per affrontare tempi straordinari. Potrebbe per esempio allargare la fascia di esenzione innalzandola da 8mila a 10mila euro, o estendere il diritto alla quattordicesima mensilità a fasce di reddito più alte».

Tra le ipotesi in circolazione è spuntata anche quella di rendere strutturale il bonus da 200 euro una tantum previsto dal Governo per il prossimo luglio proprio per affrontare il carovita. «Non mi sembra fattibile – ammette Farina – la platea dei beneficiari è immensa e costerebbe troppo alle casse dello Stato».

Disperazione

A confermare la gravità del panorama ieri ci ha pensato anche l’Istat che ha fatto il punto sul tasso di indigenza nel Paese nel 2021. Il numero di persone scese sotto la soglia di povertà è arrivato a quota 5,6 milioni, un record vicino a quello toccato nell’anno nero del recente passato, il 2018.

«I livelli di povertà registrati nel 2021 sono i più alti degli ultimi anni», ha spiegato il Codacons confermando che si trova «in povertà assoluta» il 7,5% delle famiglie, contro una media del 6,1% dei nuclei nel quadriennio 2013-16. Numeri cresciuti senza dubbio a causa del Covid, ma anche per il fallimento di misure come il Reddito di inclusione e quello di cittadinanza, che non hanno avuto gli effetti sperati».

L’Unione nazionale dei consumatori si aggiunge al coro: «I dati sono drammatici. Si tratta dei secondi valori peggiori di sempre, con un aggravamento anche rispetto al 2018, ossia all'anno del precedente primato e prima del miglioramento del 2019, per via dell'introduzione del Reddito di cittadinanza. Insomma, è come se il Reddito di cittadinanza, che aveva nettamente migliorato la condizione di povertà nel 2019, non esistesse più e avesse perso ogni efficacia di contrasto alla povertà».

Il presidente di Assoutenti Furio Truzzi punta quindi su soluzioni drastiche: «È assurdo che mentre in Italia il tasso di povertà assoluta raggiunge il 10% nel Mezzogiorno, ci siano grandi gruppi che si arricchiscono grazie alle difficoltà economiche dei cittadini. Per tale motivo chiediamo al Governo di intervenire affinché vi sia una redistribuzione più equa della ricchezza, operando in modo più incisivo sugli extra-profitti miliardari delle società energetiche a vantaggio di prezzi più equilibrati di luce e gas».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata